BEŞİKTAŞ'TA KAZA YAPAN KAMYONET DEVRİLDİ

05.02.2020 11:12 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:12

Beşiktaş 'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet önce duvara ardından park halindeki otomobile çarparak devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Beşiktaş, Gayrettepe Mahallesi, Cemal Aslan Güder sokakta saat 10.00 sıralarında meydana gelen kazada edinilen bilgiye göre yokuş aşağı inen kamyonetin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce duvara çarptı ardından da park halindeki otomobile çarparak devrildi. Devrilen kamyonetin içinden 2 kişi yola fırlarken sürücü ise direksiyonla koltuk arasında sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirerek yardıma koştu. Koltukla direksiyon arasında sıkışan sürücü vatandaşlar tarafından kamyonet içerisinden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili konuşan görgü tanığı Murat Ateş, "Biz kulübede oturuyorduk. Bir ses duyduk. Kamyonet hızlıydı biraz, önce duvara ardından otomobile çarparak devrildi. Otomobil kalkan oldu bize yoksa parçalanabilirdik. Otomobili sürükleyerek buraya kadar geldi. Sürücü direksiyonla koltuk arasında sıkıştı, diğer iki arkadaşta camdan dışarı fırladı. Toplam 3 yaralı vardı" ifadelerini kullandı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü: ----------------Ambulans içindeki yaralılardan detayDevrilen kamyonetten detayKamyonetin çarptığı otomobilden detayGörgü şahidiyle röportaj

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Kaynak: DHA

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