Beşiktaş'ta bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
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Beşiktaş'ta bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

11.12.2020 19:03 | Son Güncelleme: 11.12.2020 19:30

Beşiktaş Futbol Takımı'nda bir futbolcunun yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Beşiktaş kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Süper Lig'in 12. haftasında 13 Aralık Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maç öncesinde siyah-beyazlı teknik heyet ve futbolcular ile tesis çalışanlarına rutin Kovid-19 PCR testi uygulandı.

BİR FUTBOLCUDA KORONAVİRÜSE RASTLANDI

Yapılan testler neticesinde bir futbolcuda pozitif sonuca rastlandı. Oyuncunun takip, izolasyon ve tedavi süreci, ilgili protokoller doğrultusunda başlatıldı.
Beşiktaş'ta bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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