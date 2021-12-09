Beşiktaş'ta bir ayrılık kararı daha! Yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı - Haberler Spor
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Beşiktaş'ta bir ayrılık kararı daha! Yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı

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Sergen Yalçın'la yolları ayırmaya hazırlanan Beşiktaş'ta Pjanic için de yolun sonu göründü. Sezon başında Beşiktaş'a kiralık olarak katılan Boşnak yıldız, Barcelona'ya geri gönderiliyor. Yıldız futbolcunun İstanbul'da yakınlarıyla vedalaştığı belirtildi.

Dünya yıldızı Miralem Pjanic'in Beşiktaş hikayesi bir sezon bile olmadı. Sakatlıklardan dolayı pek çok önemli maçı kaçıran Boşnak yıldız, Siyah-Beyazlılar'da umduğunu bulamadı. Beşiktaş da Pjanic'in istikrarsız görüntüsünden dolayı yüksek maliyetini daha fazla karşılamak istemiyor.

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Pjanic'le ipler tamamen koptu, Barcelona'ya gidiyor

XAVI'YE YEŞİL IŞIK

Xavi'nin Barcelona'nın başına geçmesiyle Pjanic için de kapı açıldı. Yıldız futbolcu da kulübüne geri dönmek istiyor. Sezona fırtına gibi giren Pjanic'in sonrasında düşen iştahı, taraftardaki kredisini de bitirdi.

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Pjanic'le ipler tamamen koptu, Barcelona'ya gidiyor

BAVULUNU TOPLADI

Disiplinsiz tavırlarından dolayı taraftarın da tepkisni çeken Pjanic'in kontratı feshediliyor. Yıldız futbolcunun İstanbul'da yakınlarıyla vedalaştığı, dönüş hazırlığında olduğu belirtildi.

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Pjanic'le ipler tamamen koptu, Barcelona'ya gidiyor

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