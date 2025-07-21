UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Beşiktaş, teknik direktörlük koltuğunda Arda Turan'ın oturduğu Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile eşleşti. Siyah-beyazlı temsilcimiz, Avrupa arenasında güçlü ve iddialı bir rakiple mücadele verecek. Peki, Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda?

SHAKHTAR DONETSK, İLVES'İ GEÇEREK TUR ATLADI

Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turunda Finlandiya temsilcisi Ilves'i önce sahasında 6-0 mağlup etti, ardından rövanşta deplasmanda 0-0 berabere kalarak adını bir üst tura yazdırdı. Böylece Beşiktaş'ın yeni rakibi oldu. Peki, karşılaşma yayın bilgileri neler?

MAÇ TARİHİ NE ZAMAN?

Arda Turan'ın teknik direktörlük koltuğunda oturduğu Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi 2. ön Spor dünyasında heyecanla beklenen serinin ilk karşılaşması 24 Temmuz Perşembe günü saat 20:00'de başlayacak. Karşılaşma öncesi taraftarlar büyük bir heyecan ve merak içindeler.

EŞLEŞMENİN TAKVİMİ BELLİ OLDU

Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçları 24 Temmuz ve 31 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Tur atlayan taraf, Avrupa kupalarında yoluna devam edecek ve bir sonraki rakibini bekleyecek.

HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk arasındaki karşılaşma, HT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler için bu bilgi büyük önem taşıyor.

İLK MAÇIN DETAYLARI

İlk karşılaşma 24 Temmuz Perşembe günü oynanacak ve mücadele saat 20:00'de başlayacak. Bu önemli maç öncesi her iki takım da hazırlıklarını sürdürüyor. Taraftarlar ise büyük bir heyecan içinde maç saatini bekliyor.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş–Shakhtar Donetsk eşleşmesinin ilk ayağı, İstanbul'da bulunan Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşecek. Siyah-beyazlı ekip, kendi evinde avantajlı bir skor almak için sahaya çıkacak.