BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Beşiktaş şampiyon mu oldu? Beşiktaş hangi kupayı kazandı? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Beşiktaş'ın normal süredeki golü 33'te Atiba'dan gelirken, Antalyaspor'un golünü de yine Atiba 74'te kendi kalesine kaydetmişti. Uzatmaların ardından kazanan belli oldu.

BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON MU OLDU?

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nın şampiyonu Beşiktaş, Antalyaspor'u yenerek Süper Kupa'nın da sahibi oldu. Katar'daki finalde 1-1 biten karşılaşma penaltılara gitti. Penaltılarda 4-2 kazanan Beşiktaş, bu kupayı 9. kez müzesine götürdü.

BEŞİKTAŞ BU SEZON KAÇ KUPA KAZANDI?

Beşiktaş, kulüp tarihinde ilk kez bir sezonu 3 kupa ile tamamladı. Siyah-Beyazlılar Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı, Sergen Yalçın yönetiminde kazanmıştı.

Kupayı bakan Kasapoğlu verdi

Kupa seremonisinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir yer aldı.

Kasapoğlu ile Özdemir, şampiyonluk kupasını siyah-beyazlı takımın kaptanları Atiba Hutchinson ile Domagoj Vida'ye verdi. Beşiktaş'ın kaptanları, teknik sorumlu Önder Karaveli ile beraber kupayı kaldırdı.

Beşiktaş ikinci kez kupayı kazandı

Organizasyonda 6 kez final oynayan Beşiktaş, ikinci kez kupanın sahibi oldu.

2006'de ilk kez oynanan Süper Kupa'yı müzesine götüren siyah-beyazlı takım, 2007, 2009, 2016 ve 2017'deki finallerde rakiplerine mağlup olarak şampiyonluk sevinci yaşayamadı.

Önder Karaveli yönetiminde ilk kupa

Beşiktaş, teknik sorumlu Önder Karaveli yönetiminde ilk kupasını kazandı.

Geçen sezon Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nı teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde kazanan Beşiktaş, Süper Kupa'nın da sahibi oldu.

Karşılaşmada Beşiktaş'ın golünü atan ama kendi kalesine gol atma şansızlığı da yaşayan Atiba Hutchinson, maçın oyuncusu seçildi.

Kupa seremonisi sırasında Beşiktaşlı futbolcu Valentin Rosier ile Fraport TAV Antalyasporlu oyuncu Amilton arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

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