Beşiktaş sahasında Denizlispor'u 3-0 mağlup ederek zirveye yeniden ortak oldu

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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş sahasında Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Geçen haftayı BAY geçen siyah-beyazlılar, varlık gösteremeyen Denizlispor karşısında iyi bir oyunla 3-0 üstünlükle ayrıldı ve şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Beşiktaş bu galibiyetle zirveye yeniden ortak oldu.