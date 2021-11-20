Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, mali açıdan incelenen 10 yıllık raporun tamamlanmasını beklediklerini ve aralık ayındaki genel kurulda raporu açıklayacaklarını söyledi.

Vodafone Park'ta gerçekleştirilen 2021 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısında, eski başkan Fikret Orman'ın açıklamalarına yönetim kurulu adına cevap veren Urgancılar, "Son 10 yılda bizim yaptırdığımız inceleme raporu 25 Aralık tarihli 2019 yılı mali ve idari genel kurulunun 6. maddesidir. Bunun üzerine daha fazla söz söylemeye gerek yoktur. Örtbas edilen raporla bunun arasındaki fark da başkan inisiyatifidir. Bir refinansman kredisi sağlanmışken, yüzdürülebilecekken niye gidildiğinin hesabını anlık kimse mahkemeye götüremez. 10 yıllık raporun tamamlanmasını bekledik. Bunun hepsinin günü ve zamanı gelecektir. Kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de spor kulüplerinin yasaların sağladığı avantajlar nedeniyle başkan insiyatifiyle yönetildiğini belirten Urgancılar, şöyle devam etti:

"Görüyorum ki aradan geçen süre içinde pembe ve beyazların ışığında kartelada renk kalmamış. Beğenir ya da beğenmezsiniz Türkiye'de spor kulüpleri yasaların sağladığı avantajlar nedeniyle başkan inisiyatifiyle yönetilir. Tek başına imza atmayı tercih edenler de olabilir. 11 daire alınmış, Beşiktaş borç harç içindeyken sporcunun, menajerin, avukatın parası ödenmezken o dairelerin parası ödenmiş. Nasıl daireler alınmış, Beşiktaş'tan önce o dairelerin üstünde 660 tane ipotek var. Tapular var deniyor, nerede o raporlar? Kimin evinde? Kimin cebinde? 2021 tarih 34'e esas dosya mahkemede. Bazı şeyler için beklemiyoruz gördüğünüz gibi. Her divan kurulunda Beşiktaş'ın kimseye borcu yoktur diyenlerin hangi menajerlere, hangi sporculara kaç davamız olduğunu her defasında söyledik."

"Herkesi genel kurula bekliyoruz"

Mesut Urgancılar, aralık ayında yapılacak mali ve idari genel kurula herkesin katılması gerektiğini ifade etti.

Eski başkan Fikret Orman'ın birkaç saat sonra maça çıkacak oyuncu üzerinden karşılaştırma yapmasını eleştiren Urgancılar, "Az önce Fikret Orman, birkaç saat sonra sahaya çıkacak oyuncu için karşılaştırma yaptı. Pjanic, Batshuayi, Ghezzal, Teixeira dörtlüsü için daha önceki kulüplerinin ödediği 234 milyon avrodur. Bu isimler 1560 maçta 402 gol attılar. Bu dörtlü için bizim ödediğimiz tutar 3 milyon 150 bin avrodur. 3 milyon avrosu Ghezzal'ın bonservisi, geri kalanı da Batshuayi'nin kiralama bedelidir. Bu dört oyuncunun kadro dışı olan Ljajic'in yıllık maaşından çok çok azdır." diye konuştu.

Genel kurulun en üst makam olduğunu hatırlatan Urgancılar, "Aralık ayında mali ve idari genel kurul var. Salacak mısınız, kol kırılıp yen içinde mi kalacak, herkes soyunduğu yerde mi giyinecek? Sözüm tüm genel kurul üyelerine. Daha önce de söyledim. Siyahla beyaz arasında bir de gri var. Biz hep gri olmayı tercih ediyoruz nedense. Vakit geldi geçiyor. Taraf olmak zorundasınız, ya beyaz ya siyah olacaksınız. En üst makam genel kurludur ve herkesin oraya gelmesi boynunun borcudur." şeklinde sözlerini tamamladı.

AA / Süha Gür - Spor Haberleri

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