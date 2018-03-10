Beşiktaş, Kilisli Çocukları Sevindirdi

Beşiktaş Kulübü heyeti, Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla geldikleri Kilis'te çocuklara forma dağıttı.

Beşiktaş Taraftar ve Dernekler Sorumlusu Burhan Topuz öncülüğünde kente gelen kulüp heyeti, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan'ı ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulundu. Daha sonra valilik önünde bekleyen taraftarlarla sohbette bulunan Topuz ve Vali Tekinarslan, buradaki çocuklara forma hediye etti.

Tekinarslan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Beşiktaş Kulübüne teşekkür etti.

Türkiye'nin en seçkin ve en başarılı kulüplerinden birisinin Zeytin Dalı Harekatı'na ve Kilis halkına verdiği desteğin önemli olduğunu vurgulayan Tekinarslan, şöyle konuştu:

"Ne zaman milli bir mesele olsa en ön safta Beşiktaş formasını hep görmüşüzdür. Tabii ilimizde büyük bir Beşiktaş sevgisi var. Son zamanlardaki başarılarını taraftarlar büyük bir destekle karşıladılar. Aynı zamanda Fırat Kalkanı Harekatı sahasında yaşayan Suriyelilerin de yüksek bir Beşiktaş sevgisi var. Biz bunu kulübümüzle paylaştığımızda 'O zaman onları da renklerimizle sevindirelim, formalarımızı verelim.' dediler. Ben bu ince düşüncelerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Sporun dili yoktur ve Beşiktaş Kulübü de bunu en iyi şekilde temsil eden kulüplerimizin birisidir."

2 bin 500 forma dağıtıldı

Burhan Topuz da Mehmetçik ile Kilis halkına destek vermek için kente geldiklerini söyledi.

Zeytin Dalı Harekatı dolayısıyla kentte bulunduklarını vurgulayan Topuz, "Kilis halkının yalnız olmadığını beyan etmek istiyorum. Beşiktaş Kulübü olarak da her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade ediyorum. Çocuklara 2 bin 500 parçaya yakın forma dağıtımında bulunduk. Bundan sonra da sınır ötesinde forma dağıtımı ve desteklerimiz devam edecek. Bölüm bölüm inşallah her ay Beşiktaş Kulübü olarak ilimizi ziyaret edeceğiz." dedi.

Beşiktaş heyeti, valilik önünde forma giyen çocuklarla çektirilen hatıra fotoğrafının ardından kentten ayrıldı.