Beşiktaş, kalan 4 maçtan 7 puan alabilirse Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan edecek
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Beşiktaş, kalan 4 maçtan 7 puan alabilirse Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan edecek

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin Alanya deplasmanında 2 puan bırakması Beşiktaşlıları sevince boğdu. Siyah-Beyazlılar, en yakın takipçisinin takılmasıyla şampiyonluk umutlarını yükseltti. Kara Kartal, kalan 4 haftadan 7 puan çıkartabilirse, Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan edecek. Yani Kara Kartal; 7 puanı alabilirse kimsenin takılmasına bakmak zorunda değil.

Beşiktaş geri sayıma geçti. Son haftalarda şampiyonluk için iddialı açıklamalar yapan Siyah-Beyazlılar, bu emeline iyice aklaştı. Fenerbahçe'nin Alanya'da 2 puan bırakmasıyla zirvedeki matematik de değişti. Kara Kartal, kalan 4 maçından en az 7 puan almayı başarırsa Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan edecek.

"ARTIK BEN DE EMİNİM, ŞAMPİYONUZ"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz günlerde gündemi sallayan açıklamalar yapmıştı şampiyonlukla ilgili. Çebi, "Hep imtina ediyordum. Ligde her an her şey değişebilir düşüncesindeydim. Ama artık temkinli falan değiliz. Artık ben de eminim, şampiyon Beşiktaş" demişti.

EN KRİTİK MAÇ G.SARAY DERBİSİ

Beşiktaş, sırasıyla evinde Hatay'la, deplasmanda Galatasaaray'la, yine evinde Karagümrük'le ve son hafta Göztepe'ye konuk olacak. Kara Kartal, kimsenin takılmasına bakmadan 7 puan çıkartabilirse şampiyon.

Beşiktaş, kalan 4 maçtan 7 puan alabilirse Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan edecek
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