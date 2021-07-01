Hataylı Boupendza'ya benzetilen Elayis, pazartesi günü Beşiktaş için İstanbul'da olacak
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Hataylı Boupendza'ya benzetilen Elayis, pazartesi günü Beşiktaş için İstanbul'da olacak

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Siyah-Beyazlılar yeni sezon öncesi ilk transferini Hollanda'dan yaptı. Kara Kartal, uzun süredir gündemde olan 20 yaşındaki golcü kanat oyuncusu Elayis Tavşan için kulübü NEC Nijmegen ile 1.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaştı. Elayis Tavşan pazartesi günü İstanbul'da gelecek. Özellikleri Boupendza'ya benzeyen Elayis, Sergen Yalçın'ın hücumdaki yeni jokeri olacak.

Teknik direktör Sergen Yalçın ile anlaşılmasının ardından yeni sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ilk transferini yaptı. Siyah-Beyazlılar uzun süredir kulübün gündeminde olan NEC Nijmegen'in genç futbolcusu Elayis Tavşan için kulübü NEC Nijmegen ile anlaştı.

Sağ-sol kanatta oynayabilen ve her iki ayağını da kullanan Elayis için siyah beyazlılar, Hollanda ekibine 1.5 milyon Euro ödeyecek. 20 yaşındaki futbolcu da pazartesi günü İstanbul'a gelecek

BABASI SURiNAMLI ANNESi TÜRK ASILLI

30 Nisan 2001'de Rotterdam'da doğan Elayis Tavşan baba tarafından Surinam, anne tarafından ise Türk asıllı. 2008'de altyapısına girdiği Sparta Rotterdam'dan 2019'da kiralık olarak Telstar'a gitti. Geçen sezon 200 bin Euro bonservisle NEC Nijmegen'e transfer oldu.

2 yıl daha mukavelesi bulunan genç futbolcu geçen sezon Hollanda 2. Ligi'nde 37 karşılaşmada görev alırken 11 gol attı 7 de asist yaptı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Elayis Tavşan, pazartesi günü İstanbul'da olacak

TÜRKİYE'YA KAZANDIRILMASI İÇİN ÇALIŞMA YAPILIYOR

Hollanda Milli Takımı'nda 10'ar kez U16 ve U17'de, 6 kez de U18'de görev yapan Elayis Tavşan U19 Milli Takım kadrosunda bulunuyor. Türkiye adına oynaması için Türkiye Futbol Federasyonu'nun da çalışma yürüttüğü öğrenildi.

Hataylı Boupendza'ya benzetilen Elayis, pazartesi günü Beşiktaş için İstanbul'da olacak
Aaron Boupendza

BOUPENDZA'YA BENZİYOR

Sol ayaklı Elayis, iki kanatta ve forvette görev yapıyor. Süratli, fiziği iyi ve sert şutları var. Özellikleri bakımından Hataysporlu Aaron Boupendza'yı andırıyor.

Hataylı Boupendza'ya benzetilen Elayis, pazartesi günü Beşiktaş için İstanbul'da olacak
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