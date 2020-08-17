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Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un başkanı Savvidis ortamı gerdi: Yaşananları göz önüne aldığımızda maçın önemi büyüyor

İki sene önce oynanan PAOK - AEK maçına silahla dalmasıyla gündem olan PAOK Başkanı Ivan Savvidis, Beşiktaş'la oynanacak Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu maçı öncesi ortamı geren açıklamalarda bulundu ve tüm Yunanistan'ı temsil ettiklerini söyledi. Savvidis, iki ülke arasındaki siyasi gerilim yüzünden maçın öneminin daha da büyüdüğünü dile getirdi.

17.08.2020 09:31 | Son Güncelleme: 17.08.2020 10:17

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Yunanistan temsilcisi PAOK ile kozlarını paylaşacak. Siyah beyazlı ekibin maçı öncesi Yunanistan'da ortamı geren açıklamalar devam ediyor.

Türkiye'nin Oruç Reis sismik araştırma gemisi için Akdeniz'de Navtex ilan ederek, Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğal gaz sondajı yapmak için görevlendirmesinin ardından Komşu'da ülkemize karşı başlayan negatif tutum, futbolda da yankılanmayı sürdürüyor.

PAOK'un başkanı Ivan Savvidis, maç öncesinde oyuncularına seslendi ve yaşananların ekstra motivasyon nedeni olması gerektiğini belirtti. Savvidis, "Beşiktaş maçı, bu takımın hedefleri için çok büyük önemli olan bir maç ve günümüzde yaşananları göz önüne aldığımız da, önemi daha da büyüyor" ifadelerini kullandı.

"TÜM YUNANİSTAN'I TEMSİL EDİYORUZ"

Savvidis yazılı mesajında, "Hepinizin hem sağlığınıza çok dikkat etmesini, hem de Beşiktaş maçına çok dikkat etmesini istiyorum. 2 pozitif vaka yaşandı, daha dikkatli olmalı ve gereksiz seyahatlerden kaçınmalıyız. Beşiktaş maçı, bu takımın hedefleri için çok büyük önemli olan bir maç ve günümüzde yaşananları göz önüne aldığımız da, önemi daha da büyüyor. Politika başka, futbol başka ancak o gün şunu hatırlamalısınız; PAOK, tüm Yunanistan'ı temsil ediyor" ifadelerini kullandı.

TEK MAÇ ÜZERİNDEN OYNANACAK

Beşiktaş, pandemi nedeniyle tek maç üzerinden oynanacak turda 25 Ağustos Salı günü saat 21:00'de Yunanistan deplasmanına çıkacak.

SİLAHLA SAHAYA GİRMİŞTİ

Yunanistan'da 2018 yılında oynanan PAOK - AEK karşılaşması 0-0 iken, maçın son dakikalarında PAOK'tan Fernando Varela'nın golü iptal edilince olaylar çıkmış, PAOK Başkanı Ivan Savvidis de belinde silahla sahaya girmişti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un başkanı Savvidis ortamı gerdi: Yaşananları göz önüne aldığımızda maçın önemi büyüyor
Haber Yorumları (6)
DFDFDF: her horozz kendi cöplügünde öterr . . .
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KUŞ BEYİNLİLER: SİZİ SAHAYA GÖMECEĞİZ
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OSMANLI TORUNU: ULAN BİZ TÜRKÜZ ZAMANINDA SİZİ NASIL DENİZE DÖKTÜYSEK ŞİMDİDE SAHAYA GÖMECEĞİZ RAHAT OLUN BİZE HER YER TÜRKİYE LAN GAVURLAR
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