Beşiktaş'ın kulübesi zayıf kaldı

BEŞİKTAŞ (DHA) - Yedeklerin oynadığı son 2 maçtaki 70 dakikada 4 gol yedi

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Ali DANAŞ/ - Sezona flaş transferler ve oldukça geniş bir kadro ile başlayan Beşiktaş, sakatlıkların ve 3 günde bir maçların arttığı dönemde yedek oyunculardan beklediği verimi alamadı.

Özellikle Salih Uçan, Kenan Karaman ve Gökhan Töre'den oluşan hücum hattının iki maçta da hiç top tutamaması ve üstüne üstlük mücadele anlamında da yetersiz kalması, gol atmasına rağmen bire bir pozisyonlarda çok ağır kalan Montero'un da sıkıntı yaşatması, Beşiktaş'ın sonraki maçları için adeta bir uyarı niteliği taşıdı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Avrupa ve lig maçlarının bir arada olduğu periyotta bütün oyunculardan faydalanma isteğine karşın, futbolcuların yetersiz performansından dolayı özel uyarılar yapması kaçınılmaz görünüyor.