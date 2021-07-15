Beşiktaş'ın eski Sırp futbolcusu Dusko Tosic'ten sürpriz 15 Temmuz paylaşımı
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Beşiktaş'ın eski Sırp futbolcusu Dusko Tosic'ten sürpriz 15 Temmuz paylaşımı

Beşiktaş'ın eski Sırp futbolcusu Dusko Tosic'ten sürpriz 15 Temmuz paylaşımı
Haberler.com - Haberler | Spor

Beşiktaş ilke iki Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Sırp stoper Dusko Tosic, 15 Temmuz 2016'da tankın önünde çektirdiği fotoğrafı paylaştı. Türkiye'de uzun süre bulunan ve Gençlerbirliği, Kasımpaşa formaları da giyen Tosic, paylaşımına Türk bayrağı emojisi de ekledi.

Dusko Tosic'ten 15 Temmuz günü sürpriz paylaşım. 2016'daki hain darbe girişiminde tankın önünde fotoğraf çektiren Tosic, o kareyeri 5 yıl sonra yeniden paylaştı. Kariyerinin büyük bölümünü Türkiye'de geçiren futbolcu, 15 Temmuz döneminde Beşiktaş forması giyiyordu.

Beşiktaş'ın eski Sırp futbolcusu Dusko Tosic'ten sürpriz 15 Temmuz paylaşımı

BAYRAK EMOJİSİ

Türkiye'yi çok seven ve şu anda kulüpsüz olmasına rağmen hayatını İstanbul'da sürdüren Tosic, tankın önünde çektirdiği fotoğrafını Türk bayrağı emojisiyle paylaştı. Bu kare sosyal medyada çok konuşuldu.

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