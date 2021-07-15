Beşiktaş'ın eski Sırp futbolcusu Dusko Tosic'ten sürpriz 15 Temmuz paylaşımı

Beşiktaş ilke iki Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Sırp stoper Dusko Tosic, 15 Temmuz 2016'da tankın önünde çektirdiği fotoğrafı paylaştı. Türkiye'de uzun süre bulunan ve Gençlerbirliği, Kasımpaşa formaları da giyen Tosic, paylaşımına Türk bayrağı emojisi de ekledi.