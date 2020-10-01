Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Valentin Rosier bu akşam İstanbul'da olacak

Beşiktaş, sağ bek transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlıların Sporting Lizbon'dan kadrosuna kattığı Fransız sağ bek Valentin Rosier, bugün 22:30'da İstanbul'da olacak ve yarın 1 yıllığına kiralanacağı sözleşmeye imza atacak.

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Beşiktaş, sağ bek transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, Portekiz'in Sporting ekibinde forma giyen Valentin Rosier'in transferi için kulübü ve oyuncunun kendisiyle anlaşma sağladı.

24 yaşındaki savunmacı, bu akşam saat23.30'da İstanbul'a gelecek. Cuma günü sağlık kontrollerinden geçecek olan Rosier, sonrasında kendisini 1 yıllığına Beşiktaşlı yapan sözleşmeye imza atacak.

OPSİYON MADDESİ YOK

Sporting Lizbon, yıldız oyuncu karşılığında herhangi bir kiralama bedeli almayacak. Sözleşmede opsiyon maddesi de olmayacak. Rosier'in bir an önce takıma katılmasını bekleyen teknik direktör Sergen Yalçın, sağ bekte geçici olarak kaptan Necip Uysal'a görev veriyordu.