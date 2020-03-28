SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Spor ›› Beşiktaş ile Trabzonspor arasında çek krizi - Spor
Burak Yılmaz, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında çek krizi

Beşiktaş, Trabzonspor ve Burak Yılmaz arasında ilginç bir çek olayı yaşandı. Siyah-beyazlı takımın çekini tahsil edemeyen yıldız oyuncu, bunu kendisine veren Trabzonspor'dan karşılıksız çıkan çekin tutarını istedi. Bordo-mavili takım ise bu gelişme sonrası olayı Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na götürdü.

28.03.2020 11:46 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:47
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında çek krizi

Beşiktaş, Trabzonspor ve Burak Yılmaz arasında ilginç bir "çek" olayı yaşandı. Siyah-beyazlıların çekini tahsil edemeyen golcü, bunu kendisine veren eski kulübü Karadeniz ekibinden karşılıksız tutarı istedi. Bordo-mavililer ise tahsilat yapabilmek için TFF'nin yolunu tuttu.

Beşiktaş, Burak Yılmaz'ı Trabzonspor'dan transfer ederken, 8 milyon 430 bin lira karşılığında çekler kesti. Bordo-mavililer, buradan gelen 1 milyon 500 bin lira tutarındaki çeki de, alacaklarına karşılık Burak Yılmaz'a verdi. Böylece eski golcüsüyle arasındaki alacak-verecek problemi de kağıt üzerinde tamamlanmış oldu. Burak, 450 bin euroluk indirim yapıp, 10 milyon lirayı üç taksitte almayı kabul etmişti.

TRABZONSPOR TFF'YE BAŞVURDU

Burak, Beşiktaş tarafından verilen bu çeki tahsil etmek istediğinde karşılığı olmadığını gördü. Ancak golcü, karşılıksız çek şikayeti yapmak yerine kulübünü korudu, Trabzonspor'un kapısını çaldı. Beşiktaşlı futbolcunun, şu anki kulübü tarafından verilen çekinin karşılıksız çıkmasıyla şaşkına dönen Karadeniz ekibi ise TFF'ye başvurarak olayı Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na götürdü.

(Milliyet)

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Falcao, 'Yanımıza dönün' diyen ailesine işte bu sözlerle yanıt verdi Spor
Falcao, "Yanımıza dönün" diyen ailesine işte bu sözlerle yanıt verdi
Beşiktaş'ta dev transfer operasyonu! Ljajic gidiyor eski yıldız geliyor Spor
Beşiktaş'ta dev transfer operasyonu! Ljajic gidiyor eski yıldız geliyor
Bomba iddia! Bayern Münih, F.Bahçe'nin yıldızına talip oldu Spor
Bomba iddia! Bayern Münih, F.Bahçe'nin yıldızına talip oldu
Koronavirüse yakalanan Dybala ve sevgilisi yaşadıklarını anlattı Spor
Koronavirüse yakalanan Dybala ve sevgilisi yaşadıklarını anlattı
Terim'in derbi sonrası aldığı karar tüm takımın virüsü kapmasını engelledi Spor
Terim'in derbi sonrası aldığı karar tüm takımın virüsü kapmasını engelledi
Real Madrid, Trabzonspor'un yıldızını gözüne kestirdi! Spor
Real Madrid, Trabzonspor'un yıldızını gözüne kestirdi!
Beşiktaş'ın eski yengesi, TikTok hesabını nefes kesen dans videosuyla tanıttı
Beşiktaş'ın eski yengesi, TikTok hesabını nefes kesen dans videosuyla tanıttı
Ibrahimovic'in futbolu bırakacağı iddia edildi
Ibrahimovic'in futbolu bırakacağı iddia edildi
Milli basketbolcu Cedi Osman Amerika'dan çağrı yaptı: Lütfen evde kalın
Milli basketbolcu Cedi Osman Amerika'dan çağrı yaptı: Lütfen evde kalın
Fenerbahçe, Emre Kılınç ve Mert Hakan'a transfer teklifinde bulunacak
Fenerbahçe, Emre Kılınç ve Mert Hakan'a transfer teklifinde bulunacak
Altay Bayındır ve Umut Nayir'den anlamlı hareket
Altay Bayındır ve Umut Nayir'den anlamlı hareket
Mustafa Cengiz: Gün destek günüdür
Mustafa Cengiz: Gün destek günüdür
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Hocamın da Abdurrahim'in de durumu çok iyi
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Hocamın da Abdurrahim'in de durumu çok iyi
Sağlık Bakanı Koca'dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak
Sağlık Bakanı Koca'dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak
Brezilyalı efsane oyuncu Rivaldo: Neymar dönmeli, Lautaro için erken
Brezilyalı efsane oyuncu Rivaldo: Neymar dönmeli, Lautaro için erken
Burak Yılmaz isyan etti: Her doktor farklı konuşuyor
Burak Yılmaz isyan etti: Her doktor farklı konuşuyor
Yalın'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı
Yalın'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı
Beşiktaş'ın hedefindeki Trezeguet: Aston Villa ile olan kontratıma bağlı kalmak isterim
Beşiktaş'ın hedefindeki Trezeguet: Aston Villa ile olan kontratıma bağlı kalmak isterim
Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu
Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu
Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu, koronavirüse yakalandığını açıkladı
Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu, koronavirüse yakalandığını açıkladı
Alexander Sörloth: Türkiye'de mahsur kaldım ama sorun yok
Alexander Sörloth: Türkiye'de mahsur kaldım ama sorun yok
'Yüzde 1 milyon koronayım' diyen Cenk Renda'nın test sonucu negatif çıktı
"Yüzde 1 milyon koronayım" diyen Cenk Renda'nın test sonucu negatif çıktı
Sosyal medyayı sallayan koronavirüs testi videosu için, Murat Sancak'tan açıklama geldi
Sosyal medyayı sallayan koronavirüs testi videosu için, Murat Sancak'tan açıklama geldi
Son Dakika: Fenerbahçe Beko'da toplam 4 kişide koronavirüs tespit edildi
Son Dakika: Fenerbahçe Beko'da toplam 4 kişide koronavirüs tespit edildi
PSG, sağlık çalışanlarına 200 bin euronun üstünde yardımda bulundu
PSG, sağlık çalışanlarına 200 bin euronun üstünde yardımda bulundu
Kayserispor'da bir idari personelde koronavirüs testi sonucu pozitif çıktı
Kayserispor'da bir idari personelde koronavirüs testi sonucu pozitif çıktı
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: Koronavirüs testim maalesef pozitif çıktı
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: Koronavirüs testim maalesef pozitif çıktı
Fatih Terim'in son durumuyla ilgili Buse Terim'den açıklama: Daha iyiye gidiyor
Fatih Terim'in son durumuyla ilgili Buse Terim'den açıklama: Daha iyiye gidiyor
Süper modelden olay davet: Benimle karantinaya girmek isteyen var mı?
Süper modelden olay davet: Benimle karantinaya girmek isteyen var mı?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Mustafa Şentop Mustafa Destici Zekeriya Birkan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Demet Akalın Fahrettin Koca
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Lionel Messi Malcolm Thomas Hikmet Karaman
Daha Fazla Mart Rize Polis İtalya
Şu an buradasınız: Beşiktaş ile Trabzonspor arasında çek krizi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2020 12:05:48. #1.15#
title