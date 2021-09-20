Beşiktaş Icrypex, ABD'li kısa forvet Trevan Bluiett'i kadrosuna kattı - Haberler Spor
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Beşiktaş Icrypex, ABD'li kısa forvet Trevan Bluiett'i kadrosuna kattı

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Beşiktaş Icrypex, ABD'li kısa forvet Trevan Bluiett'i kadrosuna kattı

Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, Trevon Bluiett'i transfer ettiğini açıkladı.

Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, Trevon Bluiett'i transfer ettiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Icrypex takımımız, Birleşik Amerikalı basketbolcu Trevon Bluiett ile sözleşme imzaladı. Trevon Bluiett son olarak NBA G-League takımlarından Salt Lake City Stars'ta forma giydi." ifadeleri kullanıldı.

Kısa forvet olarak görev yapan Bluiett'in 26 yaşında ve 1,98 metre boyunda olduğu bildirildi.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
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