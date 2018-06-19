Beşiktaş, Guti'yle Anlaşamadı!

Beşiktaş, Şenol Güneş'in yardımcısı olarak görüştüğü eski futbolcusu Guti'yle anlaşamadı. Bunun üzerine Guti, Real Madrid'le 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Emre Topaloğlu/ Skorer Dış Haberler

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığı için arayışlar devam ederken Guti'yle anlaşma sağlanamadı.

Marca'nın haberine göre; Beşiktaş yardımcı antrenörlük için Guti'yle görüşme yaptı. Fakat yapılan görüşmede taraftarlar arasında bir anlaşma sağlanamadı. 

Bunun üzerine Ream Madrid'te yoluna devam etmeye karar veren Guti, İspanyol ekibiyle 2 yıllık daha sözleşme imzaladı. Yapılan yeni sözleşmeyle altyapıların teknik tüm kontrolü Guti'ye bırakıldı. 

Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük için adaylar arasında İlhan Mansız ismi de yer alıyor.

Kaynak: Skorer

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