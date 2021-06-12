Beşiktaş, golcü oyuncu Tammy Abraham için Chelsea'ye resmi teklif yaptı

Siyah-Beyazlılar, önümüzdeki sezonun gol hattı için büyük düşünüyor. Beşiktaş, Chelsea'ye Tammy Abraham için resmi teklifte bulundu. Ünlü yorumcu Haldun Domaç, canlı yayında Beşiktaş'ın yaptığı resmi teklifin belgesini sundu. Edin Dzeko ve Diego Costa da son şampiyonla flört halinde.

Gelecek sezon için kadro takviye çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Chelsea'nin golcüsü Tammy Abraham için kulübüne teklif götürdü. A Spor yorumcusu Haldun Domaç, siyah beyazlı ekibin Abraham'a götürdüğü teklifin belgesini canlı yayında gösterdi.

"SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ"

Haldun Domaç transferin durumuyla ilgili, "Beşiktaş, Chelsea'nin genç golcüsü Tammy Abraham'a teklifte bulundu. Chelsea ise siyah beyazlılara; "oyuncumuzu şu an kiralama veya satmak gibi bir düşüncemiz yok" ifadelerini kullandı.

PİYASA DEĞERİ 38 MİLYON EURO

Chelsea ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Tammy Abraham, geçtiğimiz sezon 32 maça çıkarken 12 gol, 6 asist yaptı. İngiliz forvetin güncel piyasa değeri 38 milyon Euro bandında.

COSTA VE DZEKO'YA MARKAJ

Beşiktaş, Abraham'dan istediği sonucu alamadı. Diego Costa ve Edin Dzeko için de temaslar devam ediyor. Bu iki golcüden birinin Beşiktaş'a gelme ihtimali kuvvetli gözüküyor.