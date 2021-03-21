Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde tribünlerde az da olsa seyircinin bulunması tepki çekti

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasında tribünde az sayıda seyirci olması objektiflere yansıdı. Vodafone Park tribünlerinde zaman zaman Beşiktaş lehine tezahüratlar yapıldığı yayıncı kuruluş kameralarından duyulurken, Ülker Stadı'ndaki Fenerbahçe derbisinde de benzer bir görüntüye isyan eden Galatasaray taraftarları, Vodafone Park'taki taraftarlara da sosyal medyada tepki gösterdi.

Spor Toto Süper Lig 31. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadelede tribünde az da olsa seyircinin bulunması sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Kadıköy'deki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde de benzer tartışmalar yaşanmıştı. Sarı kırmızılı kulüp tribünde 3 bin Fenerbahçe taraftarı olduğunu iddia etmiş, sarı lacivertliler ise görüntülerle yalanlamıştı.

GALATASARAY TARAFTARI İSYAN ETTİ

Vodafone Park'taki mücadelede de Şeref Tribünü bölgesinde çok sayıda seyircinin olması ve maç içerisinde taraftar seslerinin duyulması, ağırlıklı olarak Galatasaray taraftarlarının tepkisine neden oldu.

Bazı taraftarlar "Derbilerde seyirci yasağı yok galiba?" yorumunda bulunurken, "Seyirci yasağı bitti galiba, nasıl bu kadar ses çıkıyor?" ifadeleri kullanıldı.

ÜLKER STADI'NDA DA BENZER GÖRÜNTÜLER YAŞANDI

Vodafone Park'ta yaşanan benzer bir görüntü Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Ülker Stadı'nda oynanan derbide de oluşmuş ve Galatasaray yönetimi ile taraftarlar çok sert tepki göstermişlerdi.

İşte futbolseverlerin yazdığı yorumlardan bazıları;