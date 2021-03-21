Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde tribünlerde az da olsa seyircinin bulunması tepki çekti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde tribünlerde az da olsa seyircinin bulunması tepki çekti

21.03.2021 20:25 | Son Güncelleme: 21.03.2021 20:50

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasında tribünde az sayıda seyirci olması objektiflere yansıdı. Vodafone Park tribünlerinde zaman zaman Beşiktaş lehine tezahüratlar yapıldığı yayıncı kuruluş kameralarından duyulurken, Ülker Stadı'ndaki Fenerbahçe derbisinde de benzer bir görüntüye isyan eden Galatasaray taraftarları, Vodafone Park'taki taraftarlara da sosyal medyada tepki gösterdi.

Spor Toto Süper Lig 31. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadelede tribünde az da olsa seyircinin bulunması sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Kadıköy'deki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde de benzer tartışmalar yaşanmıştı. Sarı kırmızılı kulüp tribünde 3 bin Fenerbahçe taraftarı olduğunu iddia etmiş, sarı lacivertliler ise görüntülerle yalanlamıştı.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde tribünlerde az da olsa seyircinin bulunması tepki çekti

GALATASARAY TARAFTARI İSYAN ETTİ

Vodafone Park'taki mücadelede de Şeref Tribünü bölgesinde çok sayıda seyircinin olması ve maç içerisinde taraftar seslerinin duyulması, ağırlıklı olarak Galatasaray taraftarlarının tepkisine neden oldu.

Bazı taraftarlar "Derbilerde seyirci yasağı yok galiba?" yorumunda bulunurken, "Seyirci yasağı bitti galiba, nasıl bu kadar ses çıkıyor?" ifadeleri kullanıldı.

ÜLKER STADI'NDA DA BENZER GÖRÜNTÜLER YAŞANDI

Vodafone Park'ta yaşanan benzer bir görüntü Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Ülker Stadı'nda oynanan derbide de oluşmuş ve Galatasaray yönetimi ile taraftarlar çok sert tepki göstermişlerdi.

İşte futbolseverlerin yazdığı yorumlardan bazıları;

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde tribünlerde az da olsa seyircinin bulunması tepki çekti
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde tribünlerde az da olsa seyircinin bulunması tepki çekti
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde tribünlerde az da olsa seyircinin bulunması tepki çekti
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde tribünlerde az da olsa seyircinin bulunması tepki çekti
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde tribünlerde az da olsa seyircinin bulunması tepki çekti
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde tribünlerde az da olsa seyircinin bulunması tepki çekti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Mehmet Akif Ersoy Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Ali Sunal Türkan Şoray Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Fatih Terim Gökhan Gönül Ünal Karaman Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Hatay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde tribünlerde az da olsa seyircinin bulunması tepki çekti - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 20:52:03. #1.16#
title