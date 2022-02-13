Beşiktaş çıldırdı! Boupendza'nın ardından bir başka Süper Lig kralını kadroya katıyorlar
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Önümüzdeki sezon için Boupendza ile prensipte anlaşmaya varan Beşiktaş, Alexander Sörloth için Leipzig'le masaya oturdu. Yapılan ilk görüşmelerin olumlu geçtiği belirtildi.
Cyle Larin'in sözleşme uzatmaması, Batshuayi'nin kiralık sözleşmesinin bitecek olması sebebiyle Beşiktaş gol hattını sil baştan yeniliyor.
Aaron Boupendza ile prensip anlaşmasına varan, kulübü Al Arabi ile de anlaşan Beşiktaş'ın gelecek sezonki transfer hedefi Süper Ligi tanıyan ve başarılı olmuş yabancı oyuncularla anlaşmak.
Siyah-beyazlılar, Alman ekibi Leipzig'in Real Sociedad'a kiraladığı 26 yaşındaki forvet Alexander Sörloth için kulübü ve menajeriyle temasa geçti. Kara Kartal, Sörloth'ü satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor.
Fotomaç'taki habere göre; kiralık olarak gittiği Real Sociedad'da toplam 26 resmi maça çıkan ve bu periyotta 5 gol atıp, 1 de asist yapabilen Norveçli oyuncu için bonservisini elinde bulunduran Leipzig ile temas kuruldu, ayrıca menajeri ile bir ön görüşme yapıldı. Leipzig 20 milyon euro ödediği Sörloth'un satışına sıcak bakıyor.
Sörloth'un menajeri Almanya'dan sonra İspanya'da da başarılı olamayan oyuncusu için Türkiye'nin en doğru ülke doğru görüşünde. Ancak Beşiktaş, vakit kaybetmemek için önce Trabzonspor'un olurunu almak zorunda. Çünkü Norveçli oyuncunun Türkiye'ye satışında öncelik bordo-mavililerde. Yani Beşiktaş, Trabzonspor Sörloth'u istememesi durumunda Norveçli oyuncuyu renklerine katabiliyor.