Beşiktaş - Çaykur Rizespor Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Beşiktaş - Çaykur Rizespor Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

13.01.2021 11:13 | Son Güncelleme: 13.01.2021 11:17
Beşiktaş - Çaykur Rizespor Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor. Son 16 tur karşılaşmaları devam ediyor. Bu maçlardan birisi de Beşiktaş - Çaykur Rizespor arasında oynanacak. Peki Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

Süper Lig maçlarının ardından Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları başlıyor. Peki Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Maç hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı 13 Ocak Çarşamba 2021 günü (bugün) saat 20:45'de ATV'de başlayacaktır.

BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA OYNANACAK?

Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı ATV ekranında yayınlanacak. Ziraat Türkiye Kupası maçları ASpor ve ATV kanallarında yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HAKEMLERİ KİM?

SARPER BARIŞ SAKA(Hakem)

KEREM ERSOY(1. Yardımcı Hakem)

YUSUF BOZDOĞAN(2. Yardımcı Hakem)

EMRE KARGIN(Dördüncü Hakem)

HAMZA IŞIN(Gözlemci)

HÜSNÜ ARSLAN(Temsilci)

NAZİF ÇILDIR(Temsilci)

CENGİZ ÖNEN(Temsilci)

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Muharrem İnce Süleyman Soylu Mustafa Şentop Alparslan Türkeş
Magazin Hadise Kanye West Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Gökhan Gönül Emre Taşdemir Sergen Yalçın Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk İzmir Ankara Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beşiktaş - Çaykur Rizespor Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 11:17:25. #1.15#
title