Beşiktaş - Çaykur Rizespor Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor. Son 16 tur karşılaşmaları devam ediyor. Bu maçlardan birisi de Beşiktaş - Çaykur Rizespor arasında oynanacak. Peki Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?