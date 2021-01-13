Beşiktaş - Çaykur Rizespor Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor. Son 16 tur karşılaşmaları devam ediyor. Bu maçlardan birisi de Beşiktaş - Çaykur Rizespor arasında oynanacak. Peki Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?
Süper Lig maçlarının ardından Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları başlıyor. Peki Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Maç hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...
BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı 13 Ocak Çarşamba 2021 günü (bugün) saat 20:45'de ATV'de başlayacaktır.
BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA OYNANACAK?
Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı ATV ekranında yayınlanacak. Ziraat Türkiye Kupası maçları ASpor ve ATV kanallarında yayınlanıyor.
BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HAKEMLERİ KİM?
SARPER BARIŞ SAKA(Hakem)
KEREM ERSOY(1. Yardımcı Hakem)
YUSUF BOZDOĞAN(2. Yardımcı Hakem)
EMRE KARGIN(Dördüncü Hakem)
HAMZA IŞIN(Gözlemci)
HÜSNÜ ARSLAN(Temsilci)
NAZİF ÇILDIR(Temsilci)
CENGİZ ÖNEN(Temsilci)