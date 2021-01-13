Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Çaykur Rizespor hangi kanalda? Beşiktaş Çaykur Rizespor ilk 11'leri!

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Çaykur Rizespor ile bu akşam karşılaşacak. Siyah-beyazlı takım, Ziraat Kupasının 5. turunda Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 mağlup ederek tur atladı. Çaykur Rizespor ise Eskişehirspor'u 3-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. Peki, Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Siyah Beyazlı takım Beşiktaş ve Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura çıkmak için bu akşam kozlarını paylaşacak. Koronavirüs salgını nedeniyle bu sezon yeni statü gereği son 16 tur mücadelesi, tek maç eleme usulüne göre yapılacak. Karşılaşmayı hangi takım kazanırsa, o takım çeyrek finale yükselecek. Peki, Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Çaykur Rizespor hangi kanalda? Beşiktaş Çaykur Rizespor ilk 11'leri!

BEŞİKTAŞ ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ve Çaykur Rizespor arasında bu akşam Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta gerçekleşecek karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı canlı olarak ATV ekranlarında olacak. Maç naklen ATV'den izlenebilecek. Beşiktaş Çaykur Rizespor maçını hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Beşiktaş Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, sakatlık nedeniyle uzun süredir olmayan Adem Ljajic ile Gökhan Töre de kadroya dahil edildi. Domagoj Vida, Valentin Rosier ve Atakan Üner akşamki kadroda yer almayacak.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı için kadroyu şu şekilde duyurdu: