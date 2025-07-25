Beşiktaş Bandırmaspor kaç kaç bitti, hangi kanalda yayınlandı?

Beşiktaş, sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Bandırmaspor ile Ümraniye'deki Nevzat Demir Tesisleri'nde oynadığı özel maçta sahaya çıktı. Siyah-beyazlı ekip, bu karşılaşmada rakibine karşı beklenen üstünlüğü kurmakta zorlandı ve maç dengeli bir şekilde tamamlandı.

BEŞİKTAŞ BANDIRMASPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Beşiktaş, hazırlık karşılaşmasında Nevzat Demir Tesisleri'nde Bandırmaspor ile karşı karşıya geldi. Ümraniye'de oynanan bu mücadelede siyah-beyazlı ekip, Bandırmaspor'a üstünlük sağlayamadı.

MÜCADELE NASIL SONUÇLANDI?

Hazırlık maçı, Beşiktaş'ın sahasında oynanmasına rağmen konuk ekip Bandırmaspor'un 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi. Bu sonuçla Beşiktaş, hazırlık dönemindeki ilk yenilgilerinden birini aldı.

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Beşiktaş ile Bandırmaspor arasında oynanan bu özel hazırlık karşılaşması herhangi bir televizyon kanalından yayınlanmadı. Maç, izleyicilere kapalı olarak gerçekleşti.

BEŞİKTAŞ'IN BİR SONRAKİ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, sıradaki karşılaşmasını UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında oynayacak. Siyah-beyazlılar, 31 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de Polonya'da Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. Bu maç Beşiktaş'ın Avrupa yolculuğu açısından büyük önem taşıyor.