Beşiktaş - B. Dortmund maçı kaç kaç, maç bitti mi? Şampiyonlar Ligi Beşiktaş-Dortmund maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim?

Şampiyonlar Ligi 2021-2022 sezonu ilk grup maçları başladı. Temsilcilerimizden Beşiktaş bugün Dortmund ile oynuyor. Peki, Beşiktaş - B. Dortmund maçı bitti mi, kaç kaç bitti? Beşiktaş - B. Dortmund maçta golleri kim attı? Beşiktaş - B. Dortmund maç skoru kaç kaç? Beşiktaş - B. Dortmund maç nerede oynanıyor? Beşiktaş - B. Dortmund maçın hakemi kim? Beşiktaş - B. Dortmund maç hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - B. DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - B. Dortmund maçı 15 Eylül Çarşamba saat 19:45 'de başladı.

BEŞİKTAŞ - B. DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - B. Dortmund maçını Exxen platformundan izleyebilirsiniz. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

BEŞİKTAŞ - B. DORTMUND MAÇI KAÇ KAÇ? MAÇ BİTTİ Mİ?

Beşiktaş - B. Dortmund maçı bitmedi, tüm hızıyla devam ediyor. Maç şuanda 2-0 Dortmund'un üstünlüğü ile devam ediyor.

BEŞİKTAŞ - B. DORTMUND MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

Maçta Dortmund 2-0 önde. Maçta atılan goller şu şekilde:

B. Dortmund'un Golleri:

20. dakika : Jude Bellingham

45. dakika : Erling Haaland

BEŞİKTAŞ - B. DORTMUND MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ - B. DORTMUND HAKEMİ KİM?

Maçı, İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetiyor. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, N'Sakala, Josef, Atiba, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Borussia Dortmund: Kobel, Meuiner, Akanji, Hummels, Guerreiro, Bellingham, Dahoud, Brandt, Reus, Malen, Haaland.

BEŞİKTAŞ'TA ÖNEMLİ EKSİKLER DİKKAT ÇEKTİ

Temsilcimiz Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden Vida, Umut Meraş ve Alex Teixeira maç kadrosunda bulunmuyor. Dortmund'da ise Emre Can, Reyna, Thorgan Hazard, Zagadou, Schmelzer ve Schulz İstanbul'a getirilmeyen 6 isim olarak açıklandı.

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