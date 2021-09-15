Beşiktaş - B. Dortmund maçı kaç kaç, maç bitti mi? Şampiyonlar Ligi Beşiktaş-Dortmund maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş - B. Dortmund maçı kaç kaç, maç bitti mi? Şampiyonlar Ligi Beşiktaş-Dortmund maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Beşiktaş - B. Dortmund maçı kaç kaç, maç bitti mi? Şampiyonlar Ligi Beşiktaş-Dortmund maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim?

Beşiktaş - B. Dortmund bugün UEFA Şampiyonlar Ligi ilk grup maçlarını oynuyor. Maç tüm hızıyla devam ederken izleyiciler, Beşiktaş - B. Dortmund maçı kaç kaç, maç bitti mi? Şampiyonlar Ligi Beşiktaş-Dortmund maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim? sorularının cevaplarını merak ediyor. Peki, Beşiktaş - B. Dortmund maçı nerede oynanıyor? Maçı kim kazandı? Beşiktaş - B. Dortmund kaç kaç bitti? İşte tüm detaylar...

Şampiyonlar Ligi 2021-2022 sezonu ilk grup maçları başladı. Temsilcilerimizden Beşiktaş bugün Dortmund ile oynuyor. Peki, Beşiktaş - B. Dortmund maçı bitti mi, kaç kaç bitti? Beşiktaş - B. Dortmund maçta golleri kim attı? Beşiktaş - B. Dortmund maç skoru kaç kaç? Beşiktaş - B. Dortmund maç nerede oynanıyor? Beşiktaş - B. Dortmund maçın hakemi kim? Beşiktaş - B. Dortmund maç hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - B. DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - B. Dortmund maçı 15 Eylül Çarşamba saat 19:45 'de başladı.

BEŞİKTAŞ - B. DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - B. Dortmund maçını Exxen platformundan izleyebilirsiniz. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

BEŞİKTAŞ - B. DORTMUND MAÇI KAÇ KAÇ? MAÇ BİTTİ Mİ?

Beşiktaş - B. Dortmund maçı bitmedi, tüm hızıyla devam ediyor. Maç şuanda 2-0 Dortmund'un üstünlüğü ile devam ediyor.

BEŞİKTAŞ - B. DORTMUND MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

Maçta Dortmund 2-0 önde. Maçta atılan goller şu şekilde:

B. Dortmund'un Golleri:

  • 20. dakika : Jude Bellingham
  • 45. dakika : Erling Haaland

Beşiktaş - B. Dortmund maçı kaç kaç, maç bitti mi? Şampiyonlar Ligi Beşiktaş-Dortmund maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim?

BEŞİKTAŞ - B. DORTMUND MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ - B. DORTMUND HAKEMİ KİM?

Maçı, İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetiyor. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, N'Sakala, Josef, Atiba, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Borussia Dortmund: Kobel, Meuiner, Akanji, Hummels, Guerreiro, Bellingham, Dahoud, Brandt, Reus, Malen, Haaland.

BEŞİKTAŞ'TA ÖNEMLİ EKSİKLER DİKKAT ÇEKTİ

Temsilcimiz Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden Vida, Umut Meraş ve Alex Teixeira maç kadrosunda bulunmuyor. Dortmund'da ise Emre Can, Reyna, Thorgan Hazard, Zagadou, Schmelzer ve Schulz İstanbul'a getirilmeyen 6 isim olarak açıklandı.

Haberler.com - Gündem
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Mansur Yavaş Ertuğrul Gazi Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Göksel Ece Üner Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Fatih Terim Nihat Özdemir Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Ziya Selçuk Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Beşiktaş - B. Dortmund maçı kaç kaç, maç bitti mi? Şampiyonlar Ligi Beşiktaş-Dortmund maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 21:29:53. #1.17#