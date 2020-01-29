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Beşiktaş, Avcı ayrılığını KAP'a bildirdi

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görevinden ayrıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

29.01.2020 16:57 | Son Güncelleme: 29.01.2020 16:57
Beşiktaş, Avcı ayrılığını KAP'a bildirdi

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör 'nın görevinden ayrıldığını 'na (KAP) bildirdi.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörü Sayın Abdullah Mucib Avcı görevinden ayrılmıştır. Kendisine yeni çalışma hayatında başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.


Kaynak: DHA
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