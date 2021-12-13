Beşiktaş'a "Güneş" doğacak! Deneyimli hoca tası tarağı toplayıp İstanbul'a geldi
A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Şenol Güneş, Trabzon'dan ayrılarak İstanbul'a hareket etti. Deneyimli hocanın, Sergen Yalçın sonrası hoca arayışı devam eden Beşiktaş'ın başına geçeceği iddia ediliyor.
Geçtiğimiz günlerde boyun fıtığı tedavisi olmak ve eski dostlarıyla görüşmek üzere Trabzon'a gelen A Milli Takım eski teknik direktörü Şenol Güneş, İstanbul'a hareket etmek üzere Trabzon Havalimanı'na geldi.
ŞENOL GÜNEŞ'İN BEŞİKTAŞ'A DÖNECEĞİ İDDİA EDİLİYOR
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışı yaşanıyor. Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran başarılı teknik adamın yeniden Beşiktaş'a döneceği iddia ediliyor.
LİSTEDE BRUNO PINHEIRO, ŞENOL GÜNEŞ VE OKAN BURUK VAR
Beşiktaş'ta, Sergen Yalçın'ın görevinden ayrılmasının ardından yerine gelecek teknik direktörün kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. Siyah-beyazlı yönetim, takımı emanet edeceği yeni hocayı belirlemek için bugün Vodafone Park'ta toplandı. Başkan Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulunun Portekizli Bruno Pinheiro, Şenol Güneş ve Okan Buruk isimlerinden birinin üzerinde mutabakata varması bekleniyor.
Sizce, Beşiktaş medyada ismi geçen hangi teknik direktör adayı ile anlaşmalı? #Beşiktaş | #ŞenolGüneş | #Cherchesov | #Pinherio— Haberler (@Haberler) December 12, 2021
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