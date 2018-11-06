Beşiktaş'ta Medel ve Adriano Zorlu Genk Maçında Forma Giyemeyecek
Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Gary Medel ve Adriano Correia, UEFA Avrupa Liginde oynanacak olan kritik Genk maçında forma giyemeyecek.
Spor Toto Süper Ligde oynanan Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Gary Medel ve Adriano, UEFA Avrupa Liginde oynanacak olan zorlu Genk maçında forma giyemeyecek.
Teknik Direktör Şenol Güneş, listede yer almayan Atiba'nın da görev yapamayacağı UEFA Avrupa Ligi'nin kader sınavında orta saha kurgusunu değiştirecek. Necip'i defansif özellikleri nedeniyle ilk 11'de düşünen deneyimli hoca, Belçika ekibine karşı Oğuzhan veya Tolgay'a da şans tanıyacak.
ATIBA DA KADRODA YOK
UEFA Avrupa Ligi'nde Genk ile perşembe akşamı grubun belki de en kritik maçına çıkacak olan Beşiktaş'ta, Medipol Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Adriano ve Gary Medel forma giyemeyecek. UEFA listesine yazılmayan Atiba da zorlu müsabakanın kadrosunda yer almayacak.
Teknik Direktör Şenol Güneş özellikle orta sahada yaşanan sıkıntılar nedeniyle kadroda mecburi değişiklikler yapacak. Medel, Atiba ve Adriano'nun yokluğu tecrübeli hocayı farklı alternatiflere yöneltecek.
ŞENOL GÜNEŞ KADROYU DENGELİ KULLANMAYI PLANLIYOR
Genk'e karşı Caner'in yanı sıra savunma yönü güçlü olması nedeniyle orta alanda Necip'i ilk 11'de oynatmayı planlayan Güneş, Medipol Başakşehir maçında dinlendirdiği Tolgay ve Oğuzhan'dan da yararlanmayı düşünüyor. Başakşehir karşılaşmasında ikinci yarıda görev verdiği Ljajic'e de Genk deplasmanında şans tanımayı planlayan Güneş'in, Demir Grup Sivasspor'la pazar günü oynanacak lig maçı nedeniyle kadroyu dengeli kullanacağı ifade edildi.
Bu arada Genk maçının kadrosunda yer alamayacak olan Adriano'nun Sivasspor'a karşı forma giymesinin de zor olduğu öğrenildi. Başakşehir maçında sarı kart gören Medel de Sivasspor müsabakası öncesi cezalı duruma düşmüştü. Bu oyuncuların milli arada yoğun tedaviyle iyileşmeleri bekleniyor.
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Beşiktaş kadar kafaniza taş düşsün sizi vatan hainleriCevap Yaz Yayından Kaldır
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Tıner cekın ulan tınercıler avrupa sızın neyınıze beter olunCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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VAR geldi artık anadolu takımları gerçek puanlarını kazanmaya başlayınca büyük takımlar yerlerde sürünmeye başladılar, Artık VAR geldi adaletsizlik bitti daha önce hakemler hep büyük takımları desteklerdi şimdi VAR var yaşasın VAR.!!!!Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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beşiktaşa 8 taş diyenlerin hepsi vatan haini ırkçılık yapan ayrımcı ve ayrımlaştırıcılıkla ugraşan kimseler siz de ne onur ne gurur yoktur ülkemizin bayragını göğsünde taşıyan paralı kimselere lakaplar takın takım insanların sevdiği ve para verip mutlu olmak istediği bir şey bu tarz yorumlar cahil ve çocuk işidir kin nefret dogrur birbirnizi sevmek yerine nefret edersiniz unutmayın her şeyde kul hakkı vardır bedava günaha koşma 10 binde yese Türk takımları bizimdir bitmiştir dua ile güzel olur hCevap Yaz 4 1 Yayından KaldırPOLİSAN SENTETİK TİNERLERİ: O zaman tinertaş diyelim . Bunada alınmazsını herhalde . Tinerciler olarak .1 4 Yayından Kaldır