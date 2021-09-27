BESAŞ akademik dünyaya ışık oluyor - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BESAŞ akademik dünyaya ışık oluyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
BESAŞ akademik dünyaya ışık oluyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ'ın ARGE Tesisi, Uludağ Üniversitesi akademik personeli ve öğrencilerine ekmek ve unlu mamuller üzerine araştırma ve deney yapmalarına modern makine ve ekipmanlarıyla imkan sağlıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ'ın ARGE Tesisi, Uludağ Üniversitesi akademik personeli ve öğrencilerine ekmek ve unlu mamuller üzerine araştırma ve deney yapmalarına modern makine ve ekipmanlarıyla imkan sağlıyor.

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Saim Kılavuz ile Ziraat Fakültesi Dekanı Prof Dr. İlhan Turgut, BESAŞ'ı ziyaret ederek yapılan çalışmaları hakkında bilgi aldı. Tesiste ve ekmek üretim merkezinde incelemeler de bulunan Rektörü Prof. Dr. Kılavuz ve Ziraat Fakültesi Dekanı Prof Dr. Turgut, BESAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demir, Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Çelik, Genel Müdür Hakkı Gülşen ve Genel Müdür Yardımcısı İhsan Işık ile de bir araya geldi. Toplantıda Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Uludağ Üniversitesi arasında imzalanan Gıda ve Beslenme İş Birliği Protokolü kapsamında faaliyetlerini sürdüren BESAŞ Unlu Mamuller Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nin geliştirilmesi ve sektöre ilişkin yeni projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Akademik dünyaya ekmek ve unlu mamuller üzerine kimyasal ve mikrobiyolojik analizler yapabilmeleri için laboratuvar imkanı sağlayan BESAŞ Unlu Mamuller Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nde öğrencilere kendi branşlarında staj, aynı zamanda birebir üretim aşamalarında uygulamalı eğitim alma imkanı da sağlıyor. - BURSA

BESAŞ akademik dünyaya ışık oluyor

BESAŞ akademik dünyaya ışık oluyor

BESAŞ akademik dünyaya ışık oluyor

BESAŞ akademik dünyaya ışık oluyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce
Magazin Kerem Kamışlı Oğuzhan Koç
Spor Balotelli Bülent Uygun Fatih Terim Mehmet Topal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Rüya Tabirleri Murat Kurum Derya Yanık Zafer Kurugöl
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: BESAŞ akademik dünyaya ışık oluyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 16:27:00. #1.12#