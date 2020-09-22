BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,067995 -1,07
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A.
22.09.2020 13:45 | Son Güncelleme: 22.09.2020 13:49
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,067995
|-1,07
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,083796
|-1,04
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,111712
|-1,01
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,126735
|-0,98
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,089480
|-0,96
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,018165
|-1,09
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,016169
|-0,45
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,035386
|-3,07
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,043258
|-2,46
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,074759
|-2,27
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,074828
|-2,26
|VEM Hisse Senedi EYF
|0,077449
|-2,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,097236
|-1,97
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,157972
|-1,67
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,087932
|-1,57
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,110903
|-1,55
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,022521
|-1,52
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,032224
|-2,28
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,045906
|-2,22
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,028931
|-2,03
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,020088
|-2,02
|VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF
|0,032711
|-0,83
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,050603
|-0,13
|HEM Altın Katılım EYF
|0,030965
|-0,06
|VEM Altın Katılım EYF
|0,052555
|-0,02
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,016430
|-0,01
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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