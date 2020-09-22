BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,067995 -1,07 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: