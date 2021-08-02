Berna Gözbaşı: Alacağımız ve satacağımız oyuncularla bu günlerde gündemi sarsacağız
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Berna Gözbaşı: Alacağımız ve satacağımız oyuncularla bu günlerde gündemi sarsacağız

Berna Gözbaşı: Alacağımız ve satacağımız oyuncularla bu günlerde gündemi sarsacağız
Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Spor

Süper Lig ekibi Kayserispor, isim sponsorluğu konusunda daha önce anlaşmaya vardığı Yukatel firmasıyla protokol imzaladı.

Süper Lig ekibi Kayserispor, isim sponsorluğu konusunda daha önce anlaşmaya vardığı Yukatel firmasıyla protokol imzaladı. Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Alacağımız ve satacağımız oyuncularla bu günlerde gündemi sarsacağız" dedi.

Kayserispor yeni sezonda isim sponsorluğu için Yukatel firması ile anlaşmaya vardı. Anlaşma sonucunda bugün Erciyes Üniversitesi Kongre Merkezinde lansman töreni düzenlendi. Törene, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Yukatel Firması Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Karataş, Kayserispor'lu yöneticiler ve futbolcular katıldı. Düzenlenen imza töreninde konuşan Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Çok güzel günler göreceğiz. 2 yıldır bizim verdiğimiz savaş, sportif başarı ve Kayserispor'un var olma, yok olma savaşıdır. Bu sezonki en büyük transferimiz, sportif direktörümüz Ali Naibi'dir. Oyuncularımız, teknik heyetimiz, sponsorumuz ve biz, bu sene yaptığımız doğru işlerle saha sonuçları ile konuşmak istiyoruz. Alacağımız ve satacağımız oyuncularla bu günlerde gündemi sarsacağız" diye konuştu.Yukatel Firması Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Karataş ise, "Kayserispor büyük bir camia. Misafirperverlik için çok teşekkür ederim. Camianın büyüklüğünün farkındayız. Biz bu büyük camiaya isim sponsoru olduğumuz için mutluyuz. Önümüzdeki günlerde sportif yatırımlara devam edeceğiz. Kayserilileri çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.

Berna Gözbaşı: Alacağımız ve satacağımız oyuncularla bu günlerde gündemi sarsacağız
Berna Gözbaşı: Alacağımız ve satacağımız oyuncularla bu günlerde gündemi sarsacağız
Berna Gözbaşı: Alacağımız ve satacağımız oyuncularla bu günlerde gündemi sarsacağız
Berna Gözbaşı: Alacağımız ve satacağımız oyuncularla bu günlerde gündemi sarsacağız

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç

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Berna Gözbaşı: Alacağımız ve satacağımız oyuncularla bu günlerde gündemi sarsacağız - Haberler Spor
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