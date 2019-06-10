Berlin'de kira pahalılığına çözüm önerisi: 5 yıllığına kiralar dondurulacak

Almanya'nın başkenti Berlin'de ev kiralarının aşırı artışı kent senatosunu harekete geçirdi. Senato, fiyatların pahalılığı nedeniyle 2020'den itibaren kiraları 5 yıl süre ile dondurmayı planlıyor.

18 Haziran'da Berlin Senatosu'na sunulacak yasa tasarısı ile Almanya'nın başkentinde 2020'den itibaren kiraların anlaşılan son fiyatta sabitlenmesi sağlanacak. Kent senatosu, bu yasa ile Berlin'deki kira pahalılığına çözüm bulmayı amaçlıyor. Euronews.com'da Görüntüle