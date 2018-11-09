Berkay'ın Burnunu Kıran Arda Turan'a Kaya Çilingiroğlu'ndan Sert Tepki: Kendisini Vahşi Batı'da Zannediyor
Spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, katıldığı magazin programında Arda Turan ve Berkay'ın kavga etmesi hakkında "Arda korumaları olduğu için kendisini Vahşi Batı'da zannediyor." dedi.
Yaptığı sert dilli yorumlarıyla bilinen Kaya Çilingiroğlu, bugün Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'ya konuk oldu. Arda Turan ve Berkay Şahin'in arasında geçen kavga hakkında konuşan Çilingiroğlu, "Arda kendisini Vahşi Batı'da zannediyor." diyerek tepki gösterdi.
"TÜRKİYE'NİN GELDİĞİ DURUMA BAK"
Berkay ne iş yapar? Hiç dinlemedim ne iş yaptığını bilmiyorum. Türkiye'nin gündemini niye bu kadar ilgilendiriyor. Arda milli takım kaptanı ama bu adamın kaç tane şarkısı var. İbrahim Tatlıses, Türkan Şoray ve Kadir İnanır'dan sonra Türkiye'nin geldiği durumu bak.
"BENİM BÜYÜTTÜĞÜM ÇOCUK BERKAY'I MI İZLEYECEK"
Olayın hastaneye taşınması zaten skandal. Arda milli takım kaptanı olmasa kimse onu da konuşmayacak. Ben sabah kalkıp Berkay'ı mı izleyeceğim ya da benim büyüttüğüm çocuk bunu mu izleyecek?
"ARDA KENDİNİ VAHŞİ BATI'DA ZANNEDİYOR"
Bu olayda kadının yaptığı da yanlış. Ama biliyorsunuz ki bu eskinin rövanşı belli ki. Caner Erkin ve Arda yakın arkadaş. Sonra Arda gece kulübünde bunu görmüş intikam almak istemiş. Kendini de Vahşi Batı'da zannediyor korumaları olduğu için. Ondan sonra silahla hastaneye gitmesi daha da beter zaten."
Berkay Şahin'in yıllar önce Caner Erkin'in o dönem evli olduğu eşi Asena Atalay'la bir alışveriş merkezindeki bebek odasından çıkarken görüntülenmişti.
-
kaya Çilingiroğlu çok doğru söylemiş ama malesef ama vahşi batı eskidendi şimdi orada bu hareketleri yapabilirmi birde bunlara ve bazı dizilere özenenler var gençler çabuk etkileniyor sonrada cezaevleri doldu deniyor en azından gençlerimize örnek olmalılar ünlusun ve paralısın diye kafana göre takilamassin korumalarla gezip korku salmanızada gerek yok ancak kaya beyden başka futbol camiası neden sessiz bir vatandaş olarak aynı tepkileri o camiadanda beklerdimCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
-
ne ardaymış be adamı milli takımda oynamıyor diye fatih terime kızardım demekki adam nasıl biriyle uğraşıyormuş şimdi seni anlıyoruz fatih terim büyük adammış vesselamCevap Yaz 11 Yayından Kaldır
-
YÜRÜ BE HOKKABAZ BIR SEN EKSIKTIN MILLET UNUTTU BILE O DAVAYI SEN YENIDEN GÜNDEMEMI GETIRIYORSUN. GÜNDEM COKTAN DEGISTI BASKA KAPIYA YÜRÜÜCevap Yaz 3 10 Yayından Kaldır
-
CAMİANIZ BOZUK BE AGA Bİ CACAIK OLMAZ TOPLUMU BOZAN SİZLERSİNİZ TOPÇU POPÇU EHHHHCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
-
Sen bir kendine Dön bak ? !!!Cevap Yaz 2 11 Yayından Kaldır