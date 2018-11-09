Berkay'ın Burnunu Kıran Arda Turan'a Kaya Çilingiroğlu'ndan Sert Tepki: Kendisini Vahşi Batı'da Zannediyor

Yaptığı sert dilli yorumlarıyla bilinen Kaya Çilingiroğlu, bugün Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'ya konuk oldu. Arda Turan ve Berkay Şahin'in arasında geçen kavga hakkında konuşan Çilingiroğlu, "Arda kendisini Vahşi Batı'da zannediyor." diyerek tepki gösterdi.

"TÜRKİYE'NİN GELDİĞİ DURUMA BAK"

Berkay ne iş yapar? Hiç dinlemedim ne iş yaptığını bilmiyorum. Türkiye'nin gündemini niye bu kadar ilgilendiriyor. Arda milli takım kaptanı ama bu adamın kaç tane şarkısı var. İbrahim Tatlıses, Türkan Şoray ve Kadir İnanır'dan sonra Türkiye'nin geldiği durumu bak.

"BENİM BÜYÜTTÜĞÜM ÇOCUK BERKAY'I MI İZLEYECEK"

Olayın hastaneye taşınması zaten skandal. Arda milli takım kaptanı olmasa kimse onu da konuşmayacak. Ben sabah kalkıp Berkay'ı mı izleyeceğim ya da benim büyüttüğüm çocuk bunu mu izleyecek?

"ARDA KENDİNİ VAHŞİ BATI'DA ZANNEDİYOR"

Bu olayda kadının yaptığı da yanlış. Ama biliyorsunuz ki bu eskinin rövanşı belli ki. Caner Erkin ve Arda yakın arkadaş. Sonra Arda gece kulübünde bunu görmüş intikam almak istemiş. Kendini de Vahşi Batı'da zannediyor korumaları olduğu için. Ondan sonra silahla hastaneye gitmesi daha da beter zaten."

Berkay Şahin ve Asena Atalay

Berkay Şahin'in yıllar önce Caner Erkin'in o dönem evli olduğu eşi Asena Atalay'la bir alışveriş merkezindeki bebek odasından çıkarken görüntülenmişti.