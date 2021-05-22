Bergama Ticaret Odası Başkanı Ürper'den Kınık Tarıma Dayalı İhtisas OSB açıklaması

Bergama Ticaret Odası (BERTO) Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Ürper, Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (TDİOSB) tüzel kişilik kazanmasından dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Bergama Ticaret Odası (BERTO) Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Ürper, Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (TDİOSB) tüzel kişilik kazanmasından dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Türkiye'nin ilk bitkisel üretim organize sanayi bölgesi olma hedefiyle yola çıkan ve İzmir Valiliği, İzmir Ticaret Odası, Bergama Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri ve Kınık Belediyesi ortaklığı ile kurulan Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB), 28 nolu sicil numarasıyla tüzel kişilik kazandı.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Ürper, "Kınık TDİOSB, bölgemizi kalkındıracak en önemli OSB'lerden biri. Üstelik bitkisel üretim organize sanayi bölgesi olarak da Türkiye'nin öncü OSB'lerinden olacak. Bölgemize istihdam sağlayacak olan böyle büyük bir projenin tüzel kişilik alıp resmiyet kazanmış olması çok olumlu bir gelişme. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkürlerimi ifade ediyorum." dedi.

Açıklamada bölgede ilk etapta bölgede yaklaşık 1000 kişiye istihdam sağlanmasının öngörüldüğü belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin