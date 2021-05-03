Bergama'da Arıkan'dan teşekkür

Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta kümede kalmayı başaran Bergama Belediyespor'un başında çıktığı 13 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik, 4 yenilgi gören teknik direktör Nadir Arıkan gemiyi sağ salim limana yanaştırdıklarını dile getirdi.

Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta kümede kalmayı başaran Bergama Belediyespor'un başında çıktığı 13 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik, 4 yenilgi gören teknik direktör Nadir Arıkan gemiyi sağ salim limana yanaştırdıklarını dile getirdi. Kırmızı-lacivertli takımın 10 hafta galip gelememesi üzerine Behram Üstün'ün yerine göreve getirilen Nadir Arıkan, "Öncelikle bize güvenip bu görevi veren Başkanımız Hasan Canoğlu ve yönetim kurulu ile dışarıdan da olsa destekleyen taraftarımıza teşekkür ederim" dedi.

Teknik patron Arıkan, "Geldiğimizde devre arası hazırlık ve transfer dönemi geçmişti. Daha önemlisi 13 farklı oyuncunun değişik süreçlerde uzun süreli sakalıkları ve bunun performansa olumsuz yansımalarının tablosunu gördük. Son 11 maçının sadece 1'ini kazanmış bir psikolojideki bir takımla, 7 günde ilk 3 maçımıza çıktık. Bu sürece etkimizin çok fazla olamayacağını ancak gücünü sahadan ve planlamadan alan bir ekip olarak sonraki periyoda ekibimle etki edeceğimizi yönetime belirttim" diye konuştu.

"BEKLENTİ VE DİLEĞİMİZ PLANLI BİR SEZON SONUNDA ŞAMPİYONLUK YAŞAMAKTIR"

Nadir Arıkan şöyle devam etti: "Son 10 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik alıp Bergamaspor'u layık olduğu profesyonel ligde tuttuk. Her takımın etkilendiği pandemi sürecini bahane etmeden tüm futbolcularımızdan verim alarak süreci tamamladık. Beklenti ve dileğimiz planlı bir sezon sonunda şampiyonluk yaşamaktır."

Bergama Belediyespor sezonu 39 puanla düşme hattının 1 puan ve 3 basamak üzerinde 11'inci sırada tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı