Bergama Belediyespor - 1954 Kelkit Belediyespor: 0-0
27.01.2021 15:12 | Son Güncelleme: 27.01.2021 15:17
STAT: Bergama 14 EylülHAKEMLER: Tunç Özdemir (xx), Mutlu Çiğdem (xx), Bedirhan Soydemir (xx)BERGAMA BELEDİYESPOR: Süleyman (xx) - Mehmet Can (xx), Ali Aydın (xx), Murat (xx), Egemen (xx), Barış (xx), Mehmet Soyarslan (xx) (Dk. 90 Volkan), Emre (x) (Dk.
STAT: Bergama 14 Eylül
HAKEMLER: Tunç Özdemir (xx), Mutlu Çiğdem (xx), Bedirhan Soydemir (xx)BERGAMA BELEDİYESPOR: Süleyman (xx) - Mehmet Can (xx), Ali Aydın (xx), Murat (xx), Egemen (xx), Barış (xx), Mehmet Soyarslan (xx) (Dk. 90 Volkan), Emre (x) (Dk. 59 Halil İbrahim x), Halil Yılmaz (xx), Batuhan (x) (Dk. 78 Ali Öztürk x), Ömer (x) (Dk. 78 Oğuzhan x)1954 KELKİT BELEDİYESPOR: Ceyhun (xx) - Hamza (x) (Dk. 73 Köksal x), Ensar (xx), Halil İbrahim (xx), Tayfun (xx), Erkan (xx), Caner (xx), Enes (xx) (Dk. 89 Anılcan), Hasan (x) (Dk. 73 Hayri x), Oktay (x) (Dk. 46 Hüseyin x), Adem (xx)SARI KARTLAR: Halil Yılmaz, Halil İbrahim (Bergama Bld) - Hamza (Kelkit Bld)
MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta orta sıralarda yer alan Bergama Belediyespor, ikinci yarının ilk maçında evinde zirve yarışı veren 1954 Kelkit Belediyespor'la 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla İzmir temsilcisi 22 puana ulaşırken, 1954 Kelkit Belediyespor puanını 32'ye çıkardı.
- İzmir
Kaynak: Demirören Haber Ajansı