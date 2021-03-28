Bergama Belediye Başkanı Koştu, Seklik Barajı Projesi için emeği geçenlere teşekkür etti
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Bergama Belediye Başkanı Koştu, Seklik Barajı Projesi için emeği geçenlere teşekkür etti

Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin - Haberler | Ekonomi
Bergama Belediye Başkanı Koştu, Seklik Barajı Projesi için emeği geçenlere teşekkür etti

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, yapımına başlanan Seklik Barajı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve DSİ bürokratlarına teşekkür etti.

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Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, yapımına başlanan Seklik Barajı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve DSİ bürokratlarına teşekkür etti.

Hakan Koştu, Seklik Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Koştu, burada yaptığı açıklamada, barajın yapımının yıllardır beklendiğini kaydederek hayırlı olmasını diledi.

Sulama barajının bölge için önemine dikkat çeken Koştu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli ve DSİ bürokratlarımızın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli gerek Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islah Projemize, ilçemize değer katacak her bir projemize gerekse Bakırçay bölgemizdeki tarım ve orman projelerinin her birisine çok büyük önem veriyorlar. Kendilerine bizlere vermiş oldukları destek için teşekkür ediyorum."

Seklik Mahallesi Muhtarı Özgür Almaç da "Bu baraja çok ihtiyacımız vardı. Mahallemde Allah'a şükür hiç göç olmuyor. Gençlerimiz tarım ve hayvancılık ile geçimlerini sağlamaya devam ediyor. Evlenen yuvasını kuran gençlerimiz burada kalmaya devam ediyor. Barajın tamamlanması tarımda verim artışı ve ürün çeşitliliği gençlerimizin gelirlerinin artmasını sağlayacak. Bu barajın yapılması için emek harcayan Belediye Başkanımız Hakan Koştu ve devlet büyüklerimizin hepsine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin

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