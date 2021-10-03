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Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının ardından

Demirören Haber Ajansı / Barış Budanoğlu - Haberler | Spor
Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının ardından

TFF 1'inci Lig'in 8'inci haftasında sahasında Bereket Sigorta Ümraniyespor'u ağırlayan Yılport Samsunspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, lider karşısına maça kazanmak için çıktıklarını, ancak sahadan beraberlikle ayrılmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

TFF 1'inci Lig'in 8'inci haftasında sahasında Bereket Sigorta Ümraniyespor'u ağırlayan Yılport Samsunspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, lider karşısına maça kazanmak için çıktıklarını, ancak sahadan beraberlikle ayrılmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

TFF 1'inci Lig'in 8'inci haftasında Samsunspor, kendi sahasında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

ALTIPARMAK: HAK ETTİĞİMİZ BİR 3 PUANDI, ANCAK OLMADI"

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, kazanabilecekleri bir maçtan beraberlikle ayrıldıklarını ifade ederek, "1-1'lik skor, bizim için üzücü oldu. Özellikle 2'nci yarıda çok sayıda pozisyon bulduk. Maçı hak ettik ancak bunu başaramadık. Rakibin ne oynayacağını biliyorduk ve ona göre önlem aldık. Oyun dengeli başladı. Rakibin zaafı kanatlarıydı ve biz de buralardan atak yaptık. Ümraniyespor ikinci yarıdaki ilk pozisyonunda golü buldu. Onların golüne kadar belki de biz 5-6 gol atabilirdik. Mağlup duruma geçince beraberliği yakaladık. Maçı kazanabileceğimiz pozisyonları da yakaladık. Çok istediğimiz, hak ettiğimiz bir üç puandı ancak kazanamadık. Lig uzun maraton, özellikle kendi evimizde lideri yenmek istiyorduk. Bunu başarabilmek için her şeyi yaptık, ancak olmadı. Şimdi Milli maç arası var. Bu arada daha fazla çalışacağız. Sakatlarımız da dönecek. Ondan sonraki süreç bizim için daha iyi olacak. Maçta sakatlanan Soner direkt hastaneye gitti. Kehinde 3 dakikada 2 oyuncumuzu hastanelik etti. Burak Yılmaz'ın da ayağında kırık olabilir. Soner Gönül ve Burak Yılmaz'ın son durumu yapılacak tetkiklerden sonra belli olacak" diye konuştu.

UÇAR: MEYDAN OKUMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Lig lideri Bereket Sigorta Ümraniyespor'da teknik direktör Recep Uçar ise, maçın birçok bölümünde istedikleri oyunu sahaya yansıttıklarını belirtti. İlk yarıda hücum hattında istedikleri üretkenliği sergileyemediklerini belirten Uçar, "İkinci yarıda Samsunspor takımının oyunu domine etmeye başladığı bölümlerde oyuncu değişiklikleri ile oyunu dengelemeye çalıştık. Sonrasında golü bulduk. O dakikadan sonra ikinci, üçüncü golleri bulmak istiyorduk. Ancak maç 1-1'e geldi. Ben bu dakikadan sonra maçı kazanabilmek adına 3 değişiklik yaptım. 10 kişi ile Samsunspor deplasmanından 1 puanla dönen takımın mutlu olması lazım ama oyuncularım 3 puanı kaçırdığı için mutsuzdu. Bundan sonraki süreçte de kendi oyunumuzu oynayıp bizden daha büyük bütçeli takımlara karşı futbol anlamında meydan okumaya devam edeceğiz" dedi.


- Budanoğlu
Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının ardından

Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının ardından

Demirören Haber Ajansı / Barış Budanoğlu - Spor Haberleri
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Haber: Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının ardından - Haberler Spor
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