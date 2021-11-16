Berat Özdemir kimdir? İlk 11'de bulunan Berat Özdemir nereli, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor, hangi mevki? Berat Özdemir hayatı ve futbol kariyeri

Berat Özdemir kimdir? İlk 11'de bulunan Berat Özdemir nereli, kaç yaşında? sorularına yanıt aranıyor.Play-off biletini büyük ölçüde cebine koyan Ay-Yıldızlı ekibin, Hollanda-Norveç maçının skoruna göre dev turnuvaya direkt katılma ihtimali de bulunuyor. Podgorica Şehir Stadı'nda saat 22.45'te başlayan mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetiyor. Stefan Kuntz bu maçta Cebelitarık karşılaşmasından farklı olarak Berat Özdemir ve Abdülkadir Ömür'e formayı verdi.

BERAT ÖZDEMİR KİMDİR?

Berat Ayberk Özdemir (d. 23 Mayıs 1998; Melikgazi, Kayseri) Türk futbolcu. 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği'nde forma giymektedir.

Berat Özdemir doğum tarihi : 23 Mayıs 1998

Berat Özdemir kaç yaşında : 22 yaşında

Berat Özdemir nereli : Kayseri

Berat Özdemir hangi takımda oynuyor : Gençlerbirliği

Berat Özdemir mevkisi ne : Orta saha

Berat Özdemir boyu kaç : 1,83 metre

Berat Özdemir kilosu kaç : -

Berat Özdemir burcu ne : İkizler

Futbola 2008 yılında Gençlerbirliği altyapısında başlayan Berat, 2016-2017 sezonunun devre arasında profesyonel olup Gençlerbirliği'nin pilot takımı görevini gören 2. Lig ekibi Hacettepe'de forma giymeye başladı. Hacettepe'de 1,5 sezon forma giydikten sonra 2017-2018 sezonu başında Gençlerbirliği A Takımı kadrosuna alındı. 31 Ağustos 2018'de Osmanlıspor ile oynanan 1. Lig maçında ilk kez a takım forması giydi.

Ailesinin tek çocuğu olan Berat'ın annesi diş teknisyeni iken babası askerdi. 2019 sonu itibarıyla Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde antrenörlük bölümü öğrencisidir.

A Milli Futbol Takımı kadrosu 2022 Dünya Kupası için sizce yeterli mi? ???? #BizimÇocuklar #2022DünyaKupası — Haberler (@Haberler) November 16, 2021

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