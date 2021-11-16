Berat Özdemir kimdir? İlk 11'de bulunan Berat Özdemir nereli, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor, hangi mevki? Berat Özdemir hayatı ve futbol kariyeri
İsmi büyük takımlarla anılan Berat Özdemir'in hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki Berat Özdemir kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi takımda ve hangi mevkide oynuyor? Berat Özdemir'in boyu ve kilosu kaç? Berat Özdemir futbol kariyeri hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. Türkiye Karadağ maçında ilk 11'de bulunan Berat Özdemir nereli, kaç yaşında?
Berat Özdemir kimdir? İlk 11'de bulunan Berat Özdemir nereli, kaç yaşında? sorularına yanıt aranıyor.Play-off biletini büyük ölçüde cebine koyan Ay-Yıldızlı ekibin, Hollanda-Norveç maçının skoruna göre dev turnuvaya direkt katılma ihtimali de bulunuyor. Podgorica Şehir Stadı'nda saat 22.45'te başlayan mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetiyor. Stefan Kuntz bu maçta Cebelitarık karşılaşmasından farklı olarak Berat Özdemir ve Abdülkadir Ömür'e formayı verdi.
BERAT ÖZDEMİR KİMDİR?
Berat Ayberk Özdemir (d. 23 Mayıs 1998; Melikgazi, Kayseri) Türk futbolcu. 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği'nde forma giymektedir.
Berat Özdemir doğum tarihi : 23 Mayıs 1998
Berat Özdemir kaç yaşında : 22 yaşında
Berat Özdemir nereli : Kayseri
Berat Özdemir hangi takımda oynuyor : Gençlerbirliği
Berat Özdemir mevkisi ne : Orta saha
Berat Özdemir boyu kaç : 1,83 metre
Berat Özdemir kilosu kaç : -
Berat Özdemir burcu ne : İkizler
Futbola 2008 yılında Gençlerbirliği altyapısında başlayan Berat, 2016-2017 sezonunun devre arasında profesyonel olup Gençlerbirliği'nin pilot takımı görevini gören 2. Lig ekibi Hacettepe'de forma giymeye başladı. Hacettepe'de 1,5 sezon forma giydikten sonra 2017-2018 sezonu başında Gençlerbirliği A Takımı kadrosuna alındı. 31 Ağustos 2018'de Osmanlıspor ile oynanan 1. Lig maçında ilk kez a takım forması giydi.
Ailesinin tek çocuğu olan Berat'ın annesi diş teknisyeni iken babası askerdi. 2019 sonu itibarıyla Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde antrenörlük bölümü öğrencisidir.
A Milli Futbol Takımı kadrosu 2022 Dünya Kupası için sizce yeterli mi? ???? #BizimÇocuklar #2022DünyaKupası— Haberler (@Haberler) November 16, 2021
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