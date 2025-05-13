BENZİNE ZAM GELECEK Mİ? 13 Mayıs 2025 akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları!

Küresel piyasada Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma devam ederken, akaryakıt fiyatları da günlük olarak değişkenlik göstermeye devam ediyor. Son dönemde motorine ve benzine gelen zamların ardından, sürücüler 13 Mayıs 2025 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim olup olmadığını merak ediyor. Peki, benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarına zam mı geldi, ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 13 Mayıs 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları ve son gelişmeler…

BENZİNE ZAM MI GELECEK?

Akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış gündemde. Sektör kaynaklarının verdiği bilgilere göre, 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü itibarıyla benzine 1,5 TL zam yapılması bekleniyor. Ayrıca, motorin fiyatları için de 15 Mayıs 2025 Perşembe günü 1,3 TL zam öngörülüyor.

Zamların, global Brent petrol fiyatlarında yaşanan artış ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle gündeme geldiği belirtiliyor. Bu gelişmeler, akaryakıt dağıtım şirketlerinin fiyatlandırmalarını doğrudan etkiliyor.

13 Mayıs 2025 akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar

13 MAYIS İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI! (ZAM ÖNCESİ)

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 45.29 TL

Motorin litre fiyatı: 44.22 TL

LPG litre fiyatı: 26.19 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 45.15 TL

Motorin litre fiyatı: 44.11 TL

LPG litre fiyatı: 25.59 TL

BENZİNE ZAM GELECEK Mİ

13 MAYIS ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

Benzin Fiyatı: 45.93 TL/LT

Motorin Fiyatı: 45.05 TL/LT

LPG Fiyatı: 26.09 TL/LT

13 MAYIS İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

Benzin Fiyatı: 46.27 TL/LT

Motorin Fiyatı: 45.38 TL/LT

LPG Fiyatı: 26.04 TL/LT