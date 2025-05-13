Şırnak'ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

PKK'nın feshi sonrası Şırnak Valiliği'nden dikkat çeken karar
PKK'nın feshi sonrası gözler ikinci aşamada! MİT adım adım takip edecek

Gözler 2. aşamada! MİT takip edecek, elebaşları için kritik karar
AK Partili Şamil Tayyar: DEM Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılma ihtimali yüksek

PKK'nın feshi sonrası AK Partili Tayyar'dan ses getirecek iddia
Devlet Memurları Kanunu için yeni değişiklik önerisi hazırlandı

Devlet Memurları Kanunu değişebilir

BENZİNE ZAM GELECEK Mİ? 13 Mayıs 2025 akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları!

BENZİNE ZAM GELECEK Mİ? 13 Mayıs 2025 akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçtiğimiz günlerde motorin fiyatlarına gelen zammın ardından, benzin fiyatlarında da artış yaşanmıştı. Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kuru ve uluslararası piyasalardaki gelişmelere göre şekillenirken güncel akaryakıt fiyatları da merak konusu haline geldi. Peki, benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları bugün ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzine zam mı geldi? İşte, 13 Mayıs 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları ve son gelişmeler…

Küresel piyasada Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma devam ederken, akaryakıt fiyatları da günlük olarak değişkenlik göstermeye devam ediyor. Son dönemde motorine ve benzine gelen zamların ardından, sürücüler 13 Mayıs 2025 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim olup olmadığını merak ediyor. Peki, benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarına zam mı geldi, ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 13 Mayıs 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları ve son gelişmeler…

BENZİNE ZAM MI GELECEK?

Akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış gündemde. Sektör kaynaklarının verdiği bilgilere göre, 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü itibarıyla benzine 1,5 TL zam yapılması bekleniyor. Ayrıca, motorin fiyatları için de 15 Mayıs 2025 Perşembe günü 1,3 TL zam öngörülüyor.

Zamların, global Brent petrol fiyatlarında yaşanan artış ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle gündeme geldiği belirtiliyor. Bu gelişmeler, akaryakıt dağıtım şirketlerinin fiyatlandırmalarını doğrudan etkiliyor.

BENZİNE ZAM GELECEK Mİ? 13 Mayıs 2025 akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları!13 Mayıs 2025 akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar

13 MAYIS İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI! (ZAM ÖNCESİ)

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 45.29 TL

Motorin litre fiyatı: 44.22 TL

LPG litre fiyatı: 26.19 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 45.15 TL

Motorin litre fiyatı: 44.11 TL

LPG litre fiyatı: 25.59 TL

BENZİNE ZAM GELECEK Mİ? 13 Mayıs 2025 akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları!BENZİNE ZAM GELECEK Mİ

13 MAYIS ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

Benzin Fiyatı: 45.93 TL/LT

Motorin Fiyatı: 45.05 TL/LT

LPG Fiyatı: 26.09 TL/LT

13 MAYIS İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

Benzin Fiyatı: 46.27 TL/LT

Motorin Fiyatı: 45.38 TL/LT

LPG Fiyatı: 26.04 TL/LT

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ağaca asılı halde cesedi bulunan genç kadının en yakını tutuklandı

Ağaca asılı halde cesedi bulunan genç kadının en yakını tutuklandı
Görüntülendiğinden haberi yoktu! Ünlü markanın şubesinde mide bulandıran hareket

Ünlü markanın şubesinde mide bulandıran hareket
Akaryakıta çifte zam geliyor

Araç sahipleri dikkat! Çifte zam geliyor
Zehra Güneş, Fenerbahçe'nin yıldızıyla ABD'de tatile çıktı

Zehra Güneş, Fenerbahçeli yıldızla ABD'ye tatile gitti
İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da korkutan deprem
PKK kendini feshetti, ilk şehidin oğlu konuştu: Bu ülke hepimizin

PKK kendini feshetti, ilk şehidin oğlu konuştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.