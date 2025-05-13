Benzine motorine zam var mı? SON DAKİKA! Benzin motorin zammı ne zaman, ne kadar zam gelecek?

Benzine motorine zam gelecek mi? Petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki artış, akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzin ve motorin fiyatlarına önümüzdeki günlerde yeni zamlar yapılacak. Peki, Benzine motorine zam var mı?

BENZİNE MOTORİNE ZAM VAR MI?

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki artış, akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Sektör kaynakları, benzin ve motorin fiyatlarına önümüzdeki günlerde yeni zamların yapılacağını belirtti. 14 Mayıs 2025'te benzine 1,5 TL, 15 Mayıs 2025'te motorine ise 1,3 TL zam yapılması bekleniyor. Bu zamlar sonrasında İstanbul, Ankara ve İzmir'deki litre fiyatları yükselecek.

14 Mayıs 2025 Çarşamba gününden itibaren benzine 1,5 TL zam gelmesi beklenirken, 15 Mayıs 2025 Perşembe gününden itibaren ise motorin grubuna 1,3 TL zam yapılması öngörülüyor.

Artışın ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'deki litre fiyatları şu seviyelere çıkacak:

BENZİN

İstanbul: 46,77 TL

Ankara: 47,40 TL

İzmir: 47,74 TL

MOTORİN

İstanbul: 45,50 TL

Ankara: 46,32 TL

İzmir: 46,65 TL

GÜNCEL FİYATLAR

13 Mayıs tarihinde ise güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 45,29 TL

Motorin: 44,22 TL

LPG: 26,19 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 45,15 TL

Motorin: 44,11 TL

LPG: 25,59 TL

Ankara

Benzin: 45,93 TL

Motorin: 45,05 TL

LPG: 26,09 TL

İzmir

Benzin: 46,27 TL

Motorin: 45,38 TL

LPG: 26,04 TL