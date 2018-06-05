Benfica'nın Felaket Sezonu! Jorge Jesus…

2012-13 sezonunda oynadığı 54 maçın sadece 6'sını kaybeden ama hiç kupa kazanamayan takım Benfica… 6 mağlubiyetin 3'ü Porto, Chelsea ve Guimaraes'e karşı olup sıradan bir mağlubiyet olmayan bu karşılaşmalarda 3 büyük kupa kaybedildi. Jorge Jesus yönetimindeki Benfica'nın başından kaynar sular döküldüğü o sezona gelin birlikte göz atalım…

2012/2013 sezonu Benfica kadrosu: Artur Moraes, Luisao, Maxi Pereira, Ezequiel Garay, Paulo Lopes, Lorenzo Melgarejo, Jardel Vieira, Urreta, Andre Gomes, Rodrigo, Andre Almeida, Nico Gaitan, Nemanja Matic, Enzo Perez, Pablo Aimar, Oscar Cardozo, Rodrigo Lima, Eduardo Salvio.

Teknik Direktör: Jorge Jesus

Porto'ya hediye edilen lig şampiyonluğu…

11.05.2013/ Porto 2-1 Benfica

2012/2013 sezonunda Portekiz Premier Ligi 29. hafta mücadelesi sezonun en kritik maçına sahne oldu. Lider Benfica, ligin bitimine 2 maç kala onu 2 puan geriden takip eden Porto'ya konuk oldu. Bu maça kadar namağlup olan 2 takımın en ufak bir hatası şampiyonluğun kaçmasına sebep olabilrdi ki öyle de oldu. Benfica'nın deplasmanda 1-0 öne geçtiği maçın 25. dakikasında Maxi Pereira'nın kendi kalesine attığı golle Porto durumu eşitledi. Tam maç bitti derken 90+2'de Kelvin'in attığı golle yıkıldılar ve mücadele 2-1'lik Porto üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu sonuçla Benfica'nın 1 puan önüne geçen Porto'nun, Benfica'dan şampiyonluğu kapmasına 1 maç kalmıştı. Son hafta Paços de Ferreira'ya konuk olan Porto, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak 2012/2013 sezonun 'namağlup' şampiyonu oldu. O sezon Porto'yu şampiyon yapan teknik direktör, hepimizin yakından tandığı Vitor Pereira'ydı.

Kaderimse çekerim!

15.05.2013/ Benfica 1-2 Chelsea

Aynı sezon UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Fenerbahçe'yi eleyip finale çıkan Benfica, Chelsea'nin rakibi oldu. Cardozo ve Torres'in karşılıklı golleriyle 1-1 devam eden maçta 90+3'te sahneye Ivanovic çıktı ve skoru 2-1'e getirdi. Lig şampiyonluğunu Porto'ya kaptıran Benfica, UEFA Kupası'nı da Chelsea'ye kaptırarak ikinci şoku yaşamış oldu.

Vitoria Guimaraes al kupa senin olsun…

26.05.2013/ Vitoria Guimaraes 2-1 Benfica

Yine aynı sezon, 2012/2013… Benfica'ya bir darbe de Vitoria Guimaraes'ten geldi.

Şampiyonluğu Porto'ya kaptıran Benfica, en azından Portekiz Kupası'nın sahibi olmak istiyordu. Nacional Do Jamor stadyumunda oynanan final karşılaşmasında maça hızlı başlayan Benfica, 30. dakikada Gaitan'ın golüyle öne geçti fakat Guimaraes son ana kadar maçı bırakmadı. Son 10 dakikaya 1-0 önde giren Benfica, 79 ve 81. dakikalarda yediği gollerle Portekiz Kupası'nı da kaybetmiş oldu. O dönem Guimaraes'in teknik direktörü olan Rui Vitoria, 2015'ten beri Benfica'yı çalıştırıyor. Jorge Jesus da 2003/2004 yılları arasında Guimaraes'i çalıştırmıştı. 3/3