Benfica - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Benfica - Fenerbahçe maçı MUHTEMEL 11'LER KİM?

Fenerbahçe'nin hazırlık programı kapsamında Benfica ile oynayacağı karşılaşma, futbolseverlerin gündeminde. Taraftarlar, "Benfica – Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" sorusuna yanıt ararken, takımların muhtemel 11'leri de merak konusu oldu. Peki, Benfica - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Benfica - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler kimler? İşte, detaylar...

BENFİCA -FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hazırlıklarına Portekiz kampında devam ediyor. Sarı-lacivertliler, prestijli Eusebio Kupası kapsamında 26 Temmuz Cumartesi günü Portekiz temsilcisi Benfica ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlama saati ise Türkiye saatiyle 22.00 olarak açıklandı.

Benfica - Fenerbahçe maçı ne zaman

BENFİCA -FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Futbolseverlerin büyük bir ilgiyle takip edeceği Benfica – Fenerbahçe maçı, S Sport Plus platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Maçı ayrıca Digiturk, D-Smart, Tivibu ve Turkcell TV+ gibi dijital yayın servisleri üzerinden izlemek mümkün olacak.

Benfica - Fenerbahçe maçı hangi kanalda

BENFİCA -FENERBAHÇE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ KİMLER?

Hazırlık karşılaşması olması nedeniyle teknik direktör José Mourinho'nun sahaya süreceği kadro henüz netleşmiş değil. Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i maç saatine yakın açıklanacak. Aynı şekilde Benfica cephesinde de rotasyonlu bir kadro tercih edilmesi bekleniyor. İki takımın sahaya hangi 11'lerle çıkacağı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.