Benfica Fenerbahçe ilk 11'leri açıklandı! Benfica Fenerbahçe maçı kadrosu SON DAKİKA!

Şampiyonlar Ligi play-off turunun rövanş ayağında Fenerbahçe, Lizbon'da zorlu bir deplasmana hazırlanıyor. Temsilcimiz, güçlü Portekiz ekibi Benfica ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik maç öncesinde taraftarların en çok merak ettiği konuların başında karşılaşmayı yönetecek hakem ve mücadeleye dair ayrıntılar geliyor.

BENFİCA – FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonlarından biri olan Şampiyonlar Ligi'nde, Benfica ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Mücadele, Portekiz'in başkenti Lizbon'da bulunan ve "ışık stadı" anlamına gelen Estádio da Luz'da oynanacak. Benfica'nın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan bu stat, büyüleyici atmosferiyle biliniyor.

BENFİCA – FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA

Play-off turunun rövanş mücadelesi, 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü gerçekleşecek. TSİ 22.00'de başlayacak dev karşılaşma, TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

BENFİCA – FENERBAHÇE MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Fenerbahçe için Avrupa yolunda kader niteliği taşıyan karşılaşma, sadece TRT 1'de değil; Türksat uydusu ve farklı dijital platformlar aracılığıyla da ekranlara gelecek. Ayrıca yayın, mobil cihazlar ve internet destekli televizyonlardan da ücretsiz olarak izlenebilecek.

TRT 1 FREKANS VE PLATFORM DETAYLARI

TRT 1, çok sayıda yayın platformunda futbolseverlere ulaşmaya devam ediyor. Kanal; Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallar üzerinden izlenebilecek. Ayrıca Türksat uydusu ve çevrim içi yayın seçenekleriyle de erişim sağlanabilecek.

BENFİCA – FENERBAHÇE MAÇI HANGİ GÜN

Sarı-lacivertlilerin zorlu Portekiz deplasmanı, 27 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak adına büyük öneme sahip olan bu karşılaşma, Avrupa sahnesinde heyecan dolu anlara sahne olacak.

BENFİCA – FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin Benfica ile oynayacağı rövanş mücadelesinde düdüğü çalacak isim açıklandı. Karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetecek. Tecrübeli hakeme Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yardımcı hakem olarak eşlik edecek. Maçın dördüncü hakemi ise David Šmajc olacak.

BENFİCA FENERBAHÇE İLK 11'LERİ AÇIKLANDI!

İşteilk 11'ler:



Benfica :

Fenerbahçe: