Benfica Fenerbahçe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Benfica Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nasıl izlenir?

Benfica Fenerbahçe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Benfica Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nasıl izlenir?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Portekiz temsilcilerine karşı bugüne dek 13 karşılaşmaya çıktı. Sarı-lacivertliler bu maçların 5'inde galip gelirken, 2 kez berabere kaldı ve 6 defa da rakiplerine mağlup oldu. Avrupa arenasında Fenerbahçe'nin karşılaştığı ilk Portekiz ekibi ise yine Benfica olmuştu. (ŞİFRESİZ) Benfica Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nasıl izlenir?

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşında Fenerbahçe, bu akşam TSİ 22.00'de Lizbon'da Benfica ile karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de oynanan ve golsüz tamamlanan ilk maçın ardından sarı-lacivertliler, deplasmanda kazanması halinde doğrudan grup aşamasına yükselecek. Peki, Benfica – Fenerbahçe mücadelesi hangi kanalda ve canlı olarak nereden izlenebilecek? Benfica Fenerbahçe CANLI izle!

BENFİCA – FENERBAHÇE MAÇI CANLI YAYIN DETAYLARI

Şampiyonlar Ligi'nde rövanş heyecanı TRT 1 ekranlarında yaşanacak. Karşılaşma, Türksat uydusu ve internet yayınının yanı sıra çeşitli platformlar üzerinden de şifresiz olarak izlenebilecek.

Benfica Fenerbahçe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Benfica Fenerbahçe maçı hangikanalda, nasıl izlenir?

TRT 1 FREKANS VE PLATFORMLAR

Futbolseverler, TRT 1'i Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallardan takip edebilecek. Bunun dışında TRT 1, Türksat uydusu ve dijital platformlar üzerinden de erişime açık olacak.

BENFİCA – FENERBAHÇE MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Dev mücadele, 27 Ağustos Çarşamba günü futbolseverlerin karşısına çıkacak.

BENFİCA – FENERBAHÇE MAÇI NEREDE GERÇEKLEŞECEK?

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş mücadelesi, Lizbon'un ünlü stadı Estádio da Luz'da oynanacak.

Benfica Fenerbahçe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Benfica Fenerbahçe maçı hangikanalda, nasıl izlenir?

BENFİCA – FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

27 Ağustos 2025 Çarşamba günü oynanacak olan karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadele, TRT 1 ekranlarından futbolseverlere şifresiz olarak aktarılacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Mahsun Kırmızıgül, 25 yıl sonraki buluşmanın detaylarını açıkladı

25 yıllık küslüğün ardından masada konuşulanlar ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 YKS birincisinin kazandığı üniversiteler belli oldu! 5'i aynı fakülteyi seçti

İşte 6 birincinin kazandığı üniversiteler! 5'i aynı fakülteyi seçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.