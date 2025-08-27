Benfica Fenerbahçe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Benfica Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nasıl izlenir?

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşında Fenerbahçe, bu akşam TSİ 22.00'de Lizbon'da Benfica ile karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de oynanan ve golsüz tamamlanan ilk maçın ardından sarı-lacivertliler, deplasmanda kazanması halinde doğrudan grup aşamasına yükselecek. Peki, Benfica – Fenerbahçe mücadelesi hangi kanalda ve canlı olarak nereden izlenebilecek? Benfica Fenerbahçe CANLI izle!

BENFİCA – FENERBAHÇE MAÇI CANLI YAYIN DETAYLARI

Şampiyonlar Ligi'nde rövanş heyecanı TRT 1 ekranlarında yaşanacak. Karşılaşma, Türksat uydusu ve internet yayınının yanı sıra çeşitli platformlar üzerinden de şifresiz olarak izlenebilecek.

TRT 1 FREKANS VE PLATFORMLAR

Futbolseverler, TRT 1'i Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallardan takip edebilecek. Bunun dışında TRT 1, Türksat uydusu ve dijital platformlar üzerinden de erişime açık olacak.

BENFİCA – FENERBAHÇE MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Dev mücadele, 27 Ağustos Çarşamba günü futbolseverlerin karşısına çıkacak.

BENFİCA – FENERBAHÇE MAÇI NEREDE GERÇEKLEŞECEK?

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş mücadelesi, Lizbon'un ünlü stadı Estádio da Luz'da oynanacak.

BENFİCA – FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

27 Ağustos 2025 Çarşamba günü oynanacak olan karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadele, TRT 1 ekranlarından futbolseverlere şifresiz olarak aktarılacak.