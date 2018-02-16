Ben de Polis Teşkilatındanım" Diyen Şahsa İnceleme Başlatıldı

Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından huzur ve güvenliğin sağlanması ve suçların önüne geçmek amacıyla yapılan uygulama'da "Ben de polis teşkilatındanım" diyen şahsa inceleme başlatıldı.

Dün gece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe merkezinin çeşitli noktalarında asayiş uygulaması yapıldı. 4 ayrı sabit uygulama noktasında araçlar ve şahıslar üzerinde arama yapıldı. Alaçam Caddesi'nde yapılan sabit uygulama noktasında 34 RG 4321 plakalı araç durduruldu. Yapılan inceleme esnasında Ö.B.(37) polis memurlarına "Ben de polis teşkilatındayım" demesi üzerine ekipler kendisinden polis kimlik kartını göstermesini istedi. Polis kimlik kartına benzeyen üzerinde "Polis Olay Yeri Gazetesi" yazan kimliği göstermesi üzerine şahsın polis olmadığı tespit edildi. Bunun üzerine Ö.B. kendisinin gazeteci olduğunu iddia etti. Araçta yapılan incelemede 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Aynı gün içinde kendini polis olarak tanıtan ve tabancalı bir kişi olduğu yönünde polise yapılan ihbarıda değerlendiren ekipler, kendini polis olarak tanıtan şahıs olup olmadığı ve kimlik beyanlarının doğru olup olmadığını araştırmak üzere Ö.B.'yi İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN