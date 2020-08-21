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BELTAŞ'tan Çorumspor FK'ya büyük destek

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın; Çorumspor FK Başkanı Fatih Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı ve BELTAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Lemzi Çöplü ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, Çorum kamuoyunun merakla beklediği müjdeyi verdi.

BELTAŞ'tan Çorumspor FK'ya büyük destek
21.08.2020 18:52 | Son Güncelleme: 21.08.2020 18:55

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın; Çorumspor FK Başkanı Fatih Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı ve BELTAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Lemzi Çöplü ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, Çorum kamuoyunun merakla beklediği müjdeyi verdi. Belediye Başkanı Aşgın, anlaşma gereği BELTAŞ'ın Çorumspor FK'ya 1 milyon 750 bin TL'lik sponsorluk desteği vereceğini açıkladı.

Çorum Belediyesi'nin şirketi olan BELTAŞ A.Ş. ile yapılan sponsorluk anlaşmasının Çorumspor FK ve Çorumspor camiasına hayırlı olması temennisinde bulunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Çorumspor bizim göz bebeğimiz, ortak sevdamız olan kurumlarımızdan biri. Özellikle belediye başkanlığımız döneminde Çorumspor hep mutluluklarla anıldı. Çorumspor FK başkanımız bizlere taleplerini iletti. Kulübün korona virüs tedbirleri nedeniyle anlaşmanın erkene çekilmesi yönünde isteği oldu. Biz de değerlendirdik ve anlaşmamızı gerçekleştirdik. Yaptığımız anlaşmamız hayırlı olsun" dedi.

Kendilerinin samimi olarak Çorum'u ve Çorum'un tüm değerlerini sevdiklerini ifade eden Başkan Aşgın, "Çorumspor FK, şehrimizin en önemli değerlerinden biridir. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da Çorumspor FK'nın arkasında yol yürümeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Çorumspor FK, daha kurumsal olmalı"

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, sponsorluk anlaşması öncesi yapılan basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Çorumspor'un her şeyiyle hukuki zemininin, altyapısının oluşturulması ve daha kurumsal hale gelmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Aşgın, "Çorumspor FK'nın kişilere bağlı olmayan bir yapıya kavuşması gerekiyor. Göreve geldiğimiz günden beri bu konuları zaman zaman dile getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Çorumspor FK'ye her alanda sahip çıktıklarını ifade eden Başkan Aşgın, "Takımımıza çok güzel ve modern bir tesis kazandırdık. Çorum'a, Çorum halkına ve Çorumspor FK'ya yakışan, Süper Lig'de ve 1. Lig'deki bazı kulüplerde bile olmayan niteliklerde güzel bir tesis. Geçtiğimiz günlerde tesisimizin ihalesini yaptık ve bu tesis resmi olarak Çorumspor FK'nın hizmetinde. Karşılıklı iyi niyet ve hukuki altyapı ile bu muhteşem tesisimizi Çorumspor FK'ye kiralamış durumdayız. İnşallah bu tesislerde nice şampiyonluklar kazanacağız" diye konuştu.

Kulüp Başkanın'dan teşekkür

Çorumspor FK Başkanı Fatih Özcan, kendilerine her zaman destek olan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür etti.

"Bu taşın altına hep birlikte elimizi koyuyoruz" diyen Fatih Özcan, "Başkanımıza 'Ben elimi taşın altına koyuyorum ama benim de gücüm bu kadar, bunun üstesinden birlikte gelelim' dediğimde her zaman bizim yanımızda yer aldı. Bizlere çok destek olundu. Bu destekle birlikte hiçbir esnafa borcumuz yok, hiçbir oyuncumuza borcumuz yok. Verdiğiniz tüm destekleriniz için teşekkür ediyorum" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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