Bellona Kayseri'de Stephanie Madden ilk kez forma giydi

KAYSERİ (İHA) - Bellona Kayseri Basketbolun yeni transferi Stephanie Zenora Madden, ilk maçına çıktı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol ligin 12.haftasında evinde Çankaya Üniversitesi'ne 87-73 mağlup oldu. Hafta içerisinde kadrosuna kattığı ABD'li oyuncu Stephanie Madden sarı kırmızılı forma ile ilk maçına çıktı. Çankaya Üniversitesi karşısında forma giyen Stephanie Zenora Madden 19 dakika 27 saniye süre aldı.

6 sayı ve 1 asistlik performans ile oynayan Stephanie Zenora Madden, geçer not aldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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