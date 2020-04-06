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Ayhan Avcı, basketbol, Bellona, Kayseri, Spor

Bellona Kayseri Coachı Ayhan Avcı: "Hesaplarımız yeni sezon üzerine"

Bellona Kayseri Basketbol Coachı Ayhan Avcı, önümüzdeki sezon yine her kulvarda başarıyı kovalayacak bir yapıya bürüneceklerini söyledi.

06.04.2020 09:17 | Son Güncelleme: 06.04.2020 09:17
Bellona Kayseri Coachı Ayhan Avcı:

Bellona Kayseri Basketbol Coachı Ayhan Avcı, önümüzdeki sezon yine her kulvarda başarıyı kovalayacak bir yapıya bürüneceklerini söyledi.

Bu sezon ligin tamamlanmasına kısa bir süre kala yaşanan Covid19 virüs salgınından ötürü hayatın allak bullak olduğunu ifade eden Bellona Kayseri Basketbol coachı Ayhan Avcı, "Tüm dünyayı etkisine almış ve daha önce eşi görülmemiş bu hastalığa yakalanan her bireyimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor ve kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet geride kalanlara da sabır diliyorum. Umarım bir an evvel hepimiz sağlıklı günlerimize kavuşuruz. Bu sezon ne olacağına dair hepimiz devletimizin ve federasyonumuzun vereceği kararı beklemekteyiz. Ligimizin normal sezonunun bitmesine 5 maç kalmıştı. ve son 10-15 sezondur görülmemiş bir çekişmeye sahne oluyordu" dedi.

Bellona Kayseri Basketbol olarak son 3 sezondur geçmiş borçları ödemeye çalıştıklarını, bundan ötürü de bu sezona fazla bir yatırım yapamadıklarını ifade eden Ayhan Avcı, "Tahminim kulübümüz tüm borçlarını bu sezon sonu itibarı ile sonlandıracak ve önümüzdeki yıldan itibaren yine her kulvarda başa oynayan bir yapıya kavuşacaktır. Zaten maddi yatırım yaptığında Kayseri'nin Türkiye ve Avrupa'daki başarıları ortadadır. 3 sezondur istenilen noktalar da olamamayı daha ileri gidebilmek için biraz geriye adım atmak olarak görmek lazım. Bence Yönetimimiz bu konuda çok akılcı bir spor stratejisi göstermiştir" açıklaması yaptı.

Bellona Kayseri Basketbol camiasındaki geleceği ile ilgili olarak da konuşan Ayhan Avcı, "13 sezondur buradayım. Bu zaman zarfında doğru, akılcı ve iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Tabiki kupa hala eksik ama onun kadar önemli bir konu var ki Türkiye'de ve Avrupa'da Kayseri ismini kadın basketbolunda bir marka haline gelmiş olması ve 14 sezondur Kadınlar Liginde aralıksız bir şekilde istikrar göstermektir. Bundan dolayı çok mutluyum artık idarecisiyle, yöneticisiyle çok profesyonelce işleyen müthiş bir sisteme sahibiz. Tabi ki çok daha iyisi yapılabilir yapılacaktır da buna hiç şüphem yok. Gelecek neyi gösterir bilemem ama eminim ki Kayseri Kadın Basketbolu önümüzdeki 2-3 sezon içinde tekrar üst düzey başarılara imza atacaktır" cümleleri kurdu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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