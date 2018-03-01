Belediyeden Vadesi Geçmiş Borçlarla İlgili Uyarı

KOCAELİ(İHA) – İzmit Belediyesi, vadesi geçtiği halde ödenmeyen emlak vergisiler için uyarılarda bulundu.

Vadesi geçtiği halde ödenmeyen emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan reklam vergisi, kira borçları, işgaliye, imar para cezaları, ecrimisil, idari para cezaları ile ilgili olarak İzmit Belediyesi tarafından mükelleflere ödeme tebligatları yapılıyor. Konuyla ilgili İzmit Belediyesi Gelir Birimi'nden yapılan açıklamada, 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 55.maddesine göre borçlu mükelleflere ödeme emri tebliği edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Mükelleflerin ödeme emri tebliği tarihinden itibaren en kısa sürede borçlarını ödemeleri gerekmektedir. İzmit Belediyesi olarak mükelleflerimize ödeme kolaylığı sağlamak konusunda alternatif seçeneklerimiz bulunmaktadır. Vatandaşlar, vergi ödemelerini banka yoluyla yada belediyemizin resmi internet adresinden de kredi kartıyla ödeme yapabilmektedir. Ayrıca belediyemizin Belsa'daki Gelir Birimi, Alikahya Akmeşe, Kuruçeşme, İzmit Kaymakamlığı ile Bekirdere'deki Mevlana Kültür Merkezindeki veznelerde vatandaşımızın hizmetindedir" denildi. - KOCAELİ