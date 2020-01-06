Belediye destekledi, Yuntdağı'nda ürün çeşitliliği arttı

06.01.2020 15:20 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:25

Kırsal kalkınma projeleriyle Yuntdağı'nda ürün çeşitliliğini artırmayı hedefleyen Yunusemre Belediyesi 2019 yılında üreticiye destek oldu. Kırsal kalkınma hamlelerine 2020 yılında da devam edeceklerini belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "Yuntdağı'nda tarımı ve besiciliği geliştirmeyi; üreticimizin yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.



Yunusemre Belediyesi kırsal kalkınma projeleriyle bölgede ürün çeşitliliğini arttırdı. İlçe genelinde aşılama çalışmaları, fidan dağıtımları ve arıcılık destekleri ile kırsal kalkınmayı destekleyen Yunusemre Belediyesi, 2019 yılında da üreticilerin yüzünü güldürdü. Çalışmalar kapsamında üreticiye 20 bin ceviz, zeytin, badem ve incir fidanı dağıtılırken; yaklaşık 30 bin adet Antep fıstığı aşılaması yapılırken, bölgede arıcılığı geliştirmek amacıyla 500 kovan dağıtımı gerçekleştirildi. Kırsal kalkınma hamlelerinin 2020 yılında da devam edeceğini dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "Üreticimizin her zaman yanındayız" dedi.



"Üreticimizi desteklemeye devam edeceğiz"



Başkan Çerçi açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Yunusemre Belediyesi olarak üreticilerimizi önemsiyor, bu kapsamda projeler üretiyoruz. Proje kapsamında bugüne kadar 250 bin göz adet aşı yapıldı. 2019 yılında da yabani zeytin üzerine 930 adet göz çeşit, menengiç ağaçlarına da 29 bin 70 adet Antep fıstığı aşılaması yapıldı. Üreticilerimize geride bıraktığımız yılda 20 bin fidan dağıtıldı. Bölgede alternatif ürün çeşitliliğini arttırmak amacıyla projeler üretildi. Çiftçilerimizin tarla ve bağlarına ulaşabilmeleri için onlarca kilometre ova yolu düzenlendi. 2020 yılında da üreticimizi desteklemeye, onların yanında olmaya devam edeceğiz." - MANİSA

Kaynak: İHA